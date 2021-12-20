В Одессе пожилой мужчина погиб в пожаре из-за свечи и чуть не сжег соседей

Он задохнулся угарным дымом.
Смертельный пожар в одесской двухэтажке, там погиб 85-летний мужчина.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Как выяснили спасатели, он зажег в комнате свечу и лег спать. Свеча упала, загорелось домашнее имущество.
Когда соседи почувствовали запах дыма, из окон квартиры уже валило пламя. Старыми перекрытиями оно быстро двинулось на соседские дома. Спасатели как только прибыли, начали выводить во двор жильцов. Эвакуировали десятерых, которые из-за большой задымленности не могли самостоятельно выйти из жилищ.
А вот хозяина квартиры, где вспыхнуло, спасти не удалось. Он задохнулся угарным дымом.
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