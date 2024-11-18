В Одессе – "прилет" в жилой квартал: на улицах лежат тела людей

Настоящий ужас в Одессе! 18 ноября россияне атаковали город баллистикой! В разных районах города были слышны взрывы. Есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

Первые подробности вражеского удара – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Удар по Одессе

Одесса снова оказалась под обстрелом. 18 ноября в 11:55 в городе объявили воздушную тревогу. Уже в 11:58 в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и движении баллистической ракеты в направлении Одессы. А уже через полчаса местные паблики начали постить видео с последствиями. "Прилет" – в район жилой застройки, люди в шоке. Сообщается о масштабном пожаре.

А впоследствии в Сети опубликовали кадры, на которых видны тела убитых людей.

Внимание! Видео 18+

Дети в укрытиях

Накануне директор Департамента образования и науки Елена Буйневич сообщила, что школы и садики Одессы идут на два выходных из-за отсутствия света в городе. В них работали только дежурные группы для детей, родители которых не могут оставить их дома. Местные власти сообщили, что во время удара дети, которые пришли сегодня в садик, находились в укрытиях. Россияне отнимают детство у наших детей.

Целенаправленный удар по Одессе

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома. Об ударе по городу сообщил и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он написал, что в Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Ермак добавил, что российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений.

Количество пострадавших в Одессе

Тогда же появились первые сообщения о количестве пострадавших. В результате российской атаки на момент подготовки выпуска известно о 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Мэр города Геннадий Труханов написал о том, что враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Он подтвердил количество погибших и подчеркнул, что люди просто шли по своим делам. Обычные гражданские украинцы.

Нардеп Алексей Гончаренко, находящийся на месте трагедии, заявил, что одна из ракет не разорвалась и она якобы находится в здании учебного заведения. Заметим, что официального доказательства данной информации на момент подготовки выпуска не было.

Реакция россиян

А пока в Одессе настоящий ужас, россияне пишут, что "мощный удар" они нанесли по гостинице-общежитию, где якобы жили украинские военные. Взгляните еще раз на эти кадры. Они являются доказательством того, что оккупанты снова врут.

Месть не за горами

А между тем спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал в своем телеграме очень интересное видео. Он отметил, что россияне уже сегодня будут отвечать за то, что натворили в Одессе.

Реакция Зеленского на атаку

На циничную атаку по Одессе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что эти удары показательны:

"Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Поврежден многоквартирный дом, университет, админздание... Это не случайные удары – это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "удержании" от ударов Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал следует услышать во всех частях света от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира".

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

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