В Одессе продавец отказалась обслуживать, а охрана выиграла девушку с ДЦП: что известно об инциденте

В Одессе продавец отказалась обслуживать, а охрана выиграла девушку с ДЦП: что известно об инциденте

Охраннику вынесли выговор.

В Одессе разгорелся скандал в одном из торговых центров: продавец магазина отказалась обслуживать девушку с ДЦП. Кроме того, охранник заведения вывел ее на улицу и приказал, чтобы в следующий раз заходила в магазин только с матерью. Теперь семья требует извинений от лавки. В торговом центре уже приступили к служебной проверке.

Подробности инцидента – в сюжете ТСН.19:30 за 5 февраля.

Видео Кристина сняла сразу после того, как охранник вывел ее на улицу. Девушка рассказала, что просто хотела купить красный кошелек в магазине, но ей сначала отказали, а потом вообще попросили не пугать людей своим видом.

Свидетелем конфликта стала продавщица ювелирного магазина напротив. По ее словам, коллега оказалась не готова к общению с особым покупателем. "Начала говорить, оскорблять. Охрана пришла и вывела ее. Не готовы были люди к этому, видимо", — говорит продавщица соседнего магазина Лина Колесниченко.

Такой инцидент с ее 20-летней дочерью произошел впервые, говорит мать Кристины. У дочери ДЦП. Но она уже два года самостоятельно посещает этот торговый центр. Раньше к ней не было вопросов ни у продавцов, ни у охраны. "Человек за прилавком должен обслуживать любого человека", – говорит Елена Ромайская.

За действия работницы извиняется администрация торгового заведения. Компания, охраняющая заведение также вынесла выговор своему работнику. "Мне жаль, что произошла такая ситуация. Мы извиняемся перед девушкой и ее матерью за то, что им пришлось пережить такие неприятные минуты. Мы считаем, что сотрудник повел себя некорректно", — говорит руководитель ТРЦ Геннадий Кольцов.

В полицию мать Кристины обращаться не собирается. По ее словам, если перед дочерью извинится продавщица кошельков, то инцидент смогут считать исчерпанным.