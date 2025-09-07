ТСН в социальных сетях

В Одессе продают квартиру у моря за 8 тысяч долларов: как выглядит жилье (фото)

Квартира расположена у моря, однако нуждается в ремонте.

Карина Бондаренко
В Одессе продают однокомнатную квартиру у моря за восемь тысяч долларов (около 331 тысяч гривен). Площадь жилья — 30 квадратных метров.

Объявление о продаже размещено на популярной платформе по поиску недвижимости.

Квартира расположена на первом этаже одноэтажного дома в районе Пересыпи, на улице Атамана Головатого.

Судя по фото, дом старый и жилье нуждается в ремонте. В квартире есть немного мебели. Отмечается, что дополнительно на участке есть два помещения, которые можно использовать в качестве гаража или других нужд.

«Удобная планировка: кухня и жилая комната. Расположение рядом с морем — идеально для любителей морского воздуха. Компактная и уютная квартира готова к заселению. Район Пересыпь с развитой инфраструктурой: магазины, транспортная развязка», — пишет автор объявления.

Раньше мы рассказывали, как отдохнуть в Одессе вдвоем до 5 тысяч гривен. На море начался бархатный сезон.

