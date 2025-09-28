- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 921
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одессе продают квартиру за 9,5 тысячи долларов: как выглядит жилье (фото)
Квартира стоит дешево, но есть один необычный нюанс.
В Одессе на продажу выставили квартиру всего за 9,5 тысяч долларов. Жилье предлагают приобрести в рассрочку на три года.
Об этом говорится в объявлении на популярном сайте по поиску недвижимости.
Согласно описанию, квартиру продает собственник. Первый взнос составляет 4,5 тысячи долларов, а остальные — 5 тысяч долларов — можно выплачивать в течение трех лет без подорожания.
Жилье расположено в малоквартирном клубном доме по улице Химической. Дом двухэтажный, введен в эксплуатацию и полностью заселен. Квартира продается в состоянии после строительных работ: проведено электричество, есть разводка под санузел и душевую. Санузел — раздельный.
Установлена двойная бронированная дверь. Однако квартира не имеет окон. В объявлении говорится, что оно подходит для временного проживания, обустройства хостела или аренды за «хорошие деньги».
Дом имеет закрытую территорию, рядом есть кафе, рестораны, рынок, остановки общественного транспорта и парковки. До улицы Дерибасовской и центра города около 7 минут.
На фото из объявления изображены коридоры и фасад дома.