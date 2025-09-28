В Одессе продают квартиру за 9,5 тысячи долларов: как выглядит жилье (фото)

В Одессе продают дешевую квартиру / Фото иллюстративная / © iStock

В Одессе на продажу выставили квартиру всего за 9,5 тысяч долларов. Жилье предлагают приобрести в рассрочку на три года.

Об этом говорится в объявлении на популярном сайте по поиску недвижимости.

Согласно описанию, квартиру продает собственник. Первый взнос составляет 4,5 тысячи долларов, а остальные — 5 тысяч долларов — можно выплачивать в течение трех лет без подорожания.

Квартира в Одессе за 9,5 тысяч долларов

Жилье расположено в малоквартирном клубном доме по улице Химической. Дом двухэтажный, введен в эксплуатацию и полностью заселен. Квартира продается в состоянии после строительных работ: проведено электричество, есть разводка под санузел и душевую. Санузел — раздельный.

Установлена двойная бронированная дверь. Однако квартира не имеет окон. В объявлении говорится, что оно подходит для временного проживания, обустройства хостела или аренды за «хорошие деньги».

Квартира в Одессе за 9,5 тысяч долларов

Дом имеет закрытую территорию, рядом есть кафе, рестораны, рынок, остановки общественного транспорта и парковки. До улицы Дерибасовской и центра города около 7 минут.

На фото из объявления изображены коридоры и фасад дома.

Квартира в Одессе за 9,5 тысяч долларов