В Одессе продают паркоместо за 170 тысяч долларов: где оно расположено (фото)

За такую сумму можно купить трехкомнатную квартиру в Киеве с ремонтом.

В Одессе продают паркоместо за 170 тысяч долларов в паркинге жилого комплекса на Французском бульваре в Приморском районе.

Об этом рассказал одесский риелтор на своей странице в TikTok.

Мужчина опубликовал видео, на котором показал самые дорогие паркоместа с видом на Черное море. Он отметил, что они все уже проданы.

В отделении продаж рассказали ТСН.ua, что места на паркинге в ЖК стоят от 100 тысяч долларов. Цена зависит от расположения. Однако купить паркоместо без апартамента невозможно. Паркинг предназначен только для жителей комплекса.

Самый дорогой паркинг в Одессе/Фото: Андрей Баранов

Самый дорогой паркинг в Одессе/Фото: Андрей Баранов

Отметим, что самое дорогое место в подземном паркинге, которое мы нашли среди объявлений на самых крупных сайтах, в Одессе стоит 50 тысяч долларов. За такую цену предлагают "семейный паркинг", где можно оставить три автомобиля.

Самое дорогое предложение о продаже паркоместа в Киеве в ЖК в Печерском районе. Там предлагают паркинг для двух автомобилей за 110 тысяч долларов.

Для сравнения: за 170 тысяч долларов вместо паркоместа в Одессе можно купить трехкомнатную квартиру в Киеве с дизайнерским ремонтом, мебелью и техникой.

Напомним, ранее ТСН.ua собрал подборку топ-5 самых дорогих квартир в Одессе. Стоимость недвижимости в объявлениях достигает 5 млн долларов (более 184 млн гривен). Среди них жилье площадью от 256 до 1400 квадратных метров.

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