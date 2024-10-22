В Одессе прогнозируют "воскрешение" "охотника на уклонистов": что произошло

Стали известны новые подробности недавнего загадочного убийства мужчины в пригороде Одессы.

Несмотря на то, что полиция прокомментировала событие достаточно коротко, местные активисты утверждают, что речь идет о Геннадии Бейбутяне.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua активист Демьян Ганул, о Бейбутяне говорят, что тот возглавлял общественную организацию, которая содействует правоохранительным органам, но якобы по факту это формирование помогает работникам ТЦК задерживать на улицах Одессы уклонистов (официально военные опровергают вмешательство гражданских в проведение мобилизационных процессов).

В свою очередь, наши источники среди общественных активистов Одесщины не исключают, что на самом деле Геннадий Бейбутян может оказаться живым, а информация о его смерти — это инсценировка.

"Имеем информацию о том, что этот мужчина может оказаться живым, а его так называемая гибель — это инсценировка правоохранителей. Якобы таким образом его спасли от настоящего киллера, который мог работать в интересах российской стороны. То есть это не исключается", — рассказал нам один из активистов.

Информация об этом появлялась в соцсетях, но, как оказалось, была удалена.

Напомним, официально полиция Одесской области на днях сообщила следующее: "Одесские полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы и гибели мужчины. Покойник с огнестрельными ранениями обнаружен на обочине дороги в пригороде Одессы. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины".

На уточняющий вопрос от ТСН.ua о том, могло ли это быть инсценировкой, в ГУНП Одесской области нам сообщили, что такой информацией не владеют.

Мобилизация сквозь века: чем современная армия отличается от УПА

Ранее сообщалось о том, что в Одессе застрелили бизнесмена, возглавлявшего скандальное общественное формирование по "охране порядка".

Читайте также: