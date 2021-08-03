В Одессе расстреляли представителя азербайджанской диаспоры: момент преступления попал на видео

Убийца сделал минимум полтора десятка выстрелов.

Человек, в которого во вторник, 3 августа, стреляли в Одессе возле многоэтажки, был представителем диаспоры Азербайджана. Убийца дважды перезаряжал оружие, осыпая жертву пулями.

О подробностях этого дерзкого убийства среди бела дня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения. На видео видно человека, который выходит из подъезда многоэтажки, и нападающего, который сразу начинает стрелять из полуавтоматического оружия.

Как рассказали ТСН очевидцы, убийца дважды перезаряжал оружие. И сделал более полутора десятка выстрелов. На линии огня оказалась женщина, которая в этот момент проходила рядом. Она лишь чудом не пострадала.

Раненый был еще жив, когда свидетели вместе с полицией пытались оказать ему первую медицинскую помощь. Однако по дороге в больницу он скончался.

Известно, что погибшему было около 30-ти лет. Он арендовал квартиру в этом доме, жил вместе с женой и двумя детьми и принадлежал к азербайджанской диаспоре.

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Как ранее сообщили в полиции, убийца скрылся с места преступления на автомобиле "Мерседес" серебристого цвета. В городе была введена специальная полицейская операция "Сирена".

Напомним, ранее в пригородной с Одессой Фонтанке на свадьбе представителей чеченской диаспоры устроили стрельбу. Развлечения с ружьями и бешеным дрифтом на авто посреди улиц закончились задержанием.

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