В Одессе российский дрон убил пятерых детей: кто умудрился устроить громкую вечеринку в день траура по погибшим

Ночь против 2 марта, одесситы мирно спят в своих домах, впрочем "русский мир" решает по-другому и запускает "Шахед" прямо в жилмассив.

Российский дрон в Одессе убил целые семьи. 12 погибших, среди которых пятеро детей, самой молодой жертве “русского мира” 4 месяца, убиты и супруги военные. В городе 3 марта объявили день траура, впрочем, нашлись те, кто в этот день решил громко затусить в клубах.

Все, что известно о семьях и кто решился закатить гулянье в день скорби, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Циническая атака рашистов

Ночь против 2 марта, одесситы мирно спят в своих домах, впрочем "русский мир" решает по-другому и запускает "Шахед" прямо в жилмассив. Именно здесь вокруг ни одного военного или стратегического объекта. Куда целились? Похоже, что атака по гражданским была хорошо спланирована. В результате удара "Шахедом" часть многоэтажки сносит, 18 квартир уничтожены до основания. Несколько суток спасатели под завалами и днем, и ночью искали уцелевших.

Жертвы атаки

Живыми из-под завалов удалось вытащить пятерых человек. Впрочем, без жертв не обошлось. Из-за циничной атаки россиян 12 погибших, среди которых пятеро детей.

Почему такие последствия от "Шахеда"?

Вы только представьте, сколько семей в одну ночь разбили решисты. И для этого они приложили максимум усилий, специалисты подозревают — этот дрон был модернизирован и имел большую боевую часть, поэтому у людей было так мало шансов спастись.

По состоянию на утро 3 марта около 20 человек пострадали, ими занимались медики.

История мужа, потерявшего и жену, и сына

До последнего увидеть своих родных живыми пытался и этот мужчина. Он сутки простоял под домом, пока искали его жену и маленького сыночка.

Его зовут Сергей, вместе с дочерью ему удалось спастись только потому, что они спали в другой комнате, тогда как жена с сыном были в спальне супругов, они в объятиях заснули, в крепких объятиях и обрели их тела.

Фото: ГСЧС

Эти страшные фото уже облетели весь мир и смотреть без слез на это просто невозможно. Единственное, что утешает, если вообще можно так говорить, мужа, вывод судмедэкспертов: его жена и маленький сынишка умерли сразу и ничего не почувствовали.

Муж, потерявший жену и 4-месячного сына в Одессе, рассказал, что его родные погибли во сне

Что известно о погибшей Анне?

Журналисты ТСН.ua нашли родственников молодой мамы. Родной брат согласился рассказать о Анне Айдарже, именно так звали девушку, которую нашли мертвой в объятиях с сыном. Тимофею было всего 4 месяца, родные нежно называли его Тимоней.

“Тимоня родился 20 октября 2023 года, уже во время войны. Был маленький красивый мальчик. Накануне вечером, я держал его на руках, он улыбался постоянно. Потом все они уехали домой и все это произошло. Вся наша семья – баптисты, вели правильный образ жизни. Пытались быть примером для окружающих, нести свет и тепло в этот мир. Анютка – моя младшая сестра. Нас у родителей родилось девять. Анна была седьмой. В нашей семье практически все пошли по стопам мамы, практически все связаны с искусством, дизайном. Анна была дизайнером-флористом, украшала свадьбу, дни рождения, часто ездила за границу. У нее был талант к этому искусству. Анна любила создавать вокруг красоту, всем доставляла радость благодаря этому”.

Брат девушки признается, как только приехал в дом и увидел завалы, понял — шансов нет.

“Я по профессии строитель. Когда я приехал на место и увидел, что ее комнаты нет, то сказал Сергею, мужу Анны следующее: "Серый, настрой себя на то, что Анны уже нет". Я просто понимал, что она находится под всеми завалами. Весь дом, все, что рухнуло – все на нее. Анну получили почти через сутки. В каждой живой жертве Сергей видел жену, но это было не так, ее достали через сутки. Я едва уговорил Сергея пойти на опознание. Сказал, что хоронить будем в закрытых гробах и он себе не простит, если не увидит сейчас”.

По словам Сергея, история каждой семьи из этого дома – неописуемая боль.

Там такие судьбы, что не передать. Один из мужчин приехал из Бахмута на два дня, сына отвез к бабушке. А в квартире все погибли. Ребенок остался один…”.

Еще одна трагедия: дрон убил почти всю семью

Также 2 марта в вечных объятиях с семимесячным ребёнком нашли еще одну маму. Впоследствии оказалось, что она — военная, как и ее муж. Все они погибли. Затем под завалами погибшими нашли еще двоих их детей, родных братца и сестричку: 9-летнего Сергея и 8-летнюю Злату. Из всей семьи удалось спастись только одному ребенку, которого в ту ночь не было дома. Друзья семьи рассказывают, что Олег и Татьяна Кравец познакомились на военной службе. Впоследствии женщина уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. Погибшая девочка, которой 29 февраля исполнилось семь месяцев, была единственным общим ребенком супругов. У Татьяны было еще трое детей от предыдущего брака.

“Он взял ее с тремя детьми. Еще один мальчик, Владимир, остался. Он поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался в живых. Трое погибли: дочь — общий ребенок и два первого брака».

Он был последним сыном у родителей

По ее словам, погибший Сергей Кравец был последним сыном у родителей, ведь его 27-летний брат Евгений погиб в 2014 году в зоне проведения АТО. Другая подруга семьи Владислава рассказала, как сотрудники ГСЧС пытались найти кого-то из супругов:

“Там, где стиральная машинка и открытая дверь, это их квартира. Там, где они были: спальня, где она спала с Олегом, и с ними Лизочка маленькая. Одна комната вроде и балкон не обвалились. Спасатели забирались туда, звали их, но очевидно, что они не выжили”.

Трагическая гибель ребенка и мужчины: мать спасают медики

В этом же доме погиб 2-летний Марк, в сети пишут, 3 марта, когда нашли тело ребенка, ему как раз должно было исполниться 3 года. Он погиб вместе со своим папой. Мать Анастасия все еще находится в реанимации.

Кроме того, среди жертв — врач-педиатриня Анна Алексеевна Чебан, много лет проработавшая в детской городской поликлинике № 2. У женщины остались дочь и внучка. Ее муж был хирургом и тоже работал во второй поликлинике. Сын до войны умер от онкологии. Их похоронили на Северном кладбище.

Эта трагедия всколыхнула всю Украину. 3 марта в Одессе и области объявили днем траура, люди сносили к месту трагедии цветы и детские игрушки. Эта атака стала одной из самых страшных для города. 2 марта только по Одессе рашисты запустили 8 дронов, 7 из них защитникам неба удалось сбить.

Кто умудрился в день скорби танцевать?

Впрочем, в день, когда весь город и вся Украина горевала за погибшими из-за российской атаки, а к месту трагедии сносились цветы с черными лентами, в Одессе нашлись те, кто пошел веселиться под громкую музыку в клубе.

Одеса.

І суть не в тому, що клуби відкриті, суть в гнилих душах молодих одеситів, для яких пісні і гицлі в день , коли роздавлені тіла дітей дістають з- під завалів, є головними. pic.twitter.com/mizzW1JpEt — Леся Українка (@LesyaUA7Evropa) March 4, 2024

Здесь слова лишние, выводы можете сделать сами. Впрочем, как бы то ни было, надеемся, что все ракеты, выпущенные на украинцев, однажды вернутся в Россию.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в этой страшной трагедии и желает быстрого выздоровления пострадавшим. Берегите себя, слышите сирены – направляйтесь к укрытию. Слава Украины, Слава ВСУ и смерть противникам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДРОН УБИЛ 5 ДЕТЕЙ! В Одессе устроили громкую вечеринку в день траура по погибшим!

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