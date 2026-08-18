В Одессе с памятника Дюку впервые с начала войны сняли защиту: в чём причина (видео)

Памятник герцогу де Ришелье в Одессе / © ТСН

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С памятника Дюку в Одессе сняли защитный «бронежилет». Накануне с постамента убрали мешки с песком, которыми Дюка защищали от российских ударов с самого начала полномасштабного вторжения.

В тот день, когда мешки убрали, одесситы с присущим им юмором тут же окрестили его днём освобождения Дюка из «песчаного плена». И словно по команде к памятнику потянулись люди.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

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Радость туристов и местных жителей

Еще несколько дней назад туристы могли увидеть Дюка только на своих старых фотографиях. Теперь — наконец-то воочию.

«Я его где-то семь лет не видел, в последний раз видел ещё до начала всех этих печальных событий. Мы сегодня просто приехали ещё раз прогуляться, и бац — его уже сняли, этот саркофаг! Приятно, очень приятно», — делится впечатлениями турист из Полтавы Владимир.

«Я очень разочаровалась, что не увижу его. Нам проводил экскурсию наш знакомый, и мы просто смотрели на фотографии. Он говорит: „Вот здесь был Дюк“. Ты открываешь фото, смотришь, но вживую он просто невероятный!» — добавляет туристка Ирина.

Так сложилось, что «освобождение» Дюка от защитной конструкции проходило под музыку баяна — как и положено в Одессе. Разборка длилась несколько часов, после чего коммунальщики с помощью тяжелой техники приступили к расчистке площади и погрузке мешков с песком.

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А уже на следующий день Дюк вновь стал главной фотолокацией Приморского бульвара.

«Пусть он стоит открытым, чтобы все люди видели! Пусть гости видят, какой у нас Дюк, какая у нас красивая Одесса, пусть смотрят — красота, природа, порт, красивый город. Зачем его скрывать от людей?» — радуется одессит Владимир.

«Хорошо, вдохнула свежий воздух! Стало уютно и красиво. Так лучше», — отмечает одесситка Елена.

Но пока одни радуются, что Дюк снова видит море, другие беспокоятся — не станет ли он мишенью для обезумевших россиян.

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«Опасно, но все хотят посмотреть. Вот туда смотрим на море и верим, что всё будет хорошо», — делится жительница Донецкой области Виктория.

Тёмные пятна на постаменте: зачем вскрыли скульптуру

Дюка освободили от защитных мешков, чтобы оценить состояние памятника, поясняют в Департаменте культуры. Ведь скульптура долгое время находилась под укрытием. Это спасло постамент от обломков во время российских обстрелов, однако необходимо было проверить состояние бронзы.

«Возникли следующие вопросы: а как же там скульптура? А она выполнена из бронзы. Если гранитный постамент не подвергается особым рискам под песком, то скульптуру и её состояние нужно было проверить», — поясняет заместитель директора Департамента культуры, туризма и охраны культурного наследия Фёдор Стоянов.

Уже после того, как скульптуру Дюка раскрыли, обнаружился неприятный сюрприз: на постаменте заметили тёмные пятна. Что это такое и можно ли их убрать — теперь должны определить специалисты.

«Насколько я понимаю, его немного отреставрируют, потому что он там немного повреждён. Наверное, всё-таки лучше закрыть, ведь это достопримечательность Одессы, это очень важный символ города», — предполагает отдыхающая Ирина.

Закроют ли «Дюка» снова: главная интрига

По сути, в этом и заключается главная интрига — останется ли памятник стоять без защиты в дальнейшем.

«Восстанавливать ли защитную конструкцию, а если восстанавливать, то какой она должна быть — снова мешки с песком или какая-то другая конструкция… Есть несколько вариантов, нужно будет решить, каким именно образом защитить памятник в дальнейшем», — подчеркнул Фёдор Стоянов.

В ближайшее время специальная комиссия осмотрит памятник. Тогда и станет ясно, оставят ли Дюка открытым или снова закроют. А пока он впервые за много лет снова видит море, Потемкинскую лестницу и тех, ради кого, собственно, и стоит на этом месте.

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