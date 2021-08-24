В Одессе состоялся самый масштабный после аннексии Крыма парад ВМС в Черном море

В Одессе состоялся самый масштабный после аннексии Крыма парад ВМС в Черном море

Впервые в этом году в строю украинских кораблей были и корабли стран НАТО.

Украинский флот сегодня тоже празднует в Одессе на Черном море. Там парад военно-морских сил стал самым масштабным со времен аннексии Крыма.

Об этом со места событий сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Здесь эмоции просто переполняют. Все, кто наблюдал за масштабным парадом военно-морских сил рассказали, чувствовали невероятную гордость и радость.

В морском параде приняли участие корабли ВМС, катера морской охраны пограничников и авиации. Фактически все двадцать километров побережья Одессы превратилась в зрительный зал. Самым парадом руководили с набережной лонжеронов. Люди пришли сюда в первую очередь за эмоциями. Здесь присутствовала география чуть ли всей Украине.

Перед тысячами зрителей военные выполнили десантирование на море, стрельбы в условных противников, а морские пограничники отработали задержание кораблей нарушителей. С десантного корабля на берег осуществила выход и бронетехника. На низких высотах пролетали самолеты и вертолеты разбрасывая в небе свето-шумовые ракеты.

Этот парад стал самым масштабный, который проводили в Черном море после аннексии русскими Крыма. И впервые в этом году в строю украинских кораблей были и корабли стран НАТО.

Новости Украины: в Одессе состоялся самый масштабный парад военно-морских сил со времен аннексии Крыма

«Почти все страны Черного моря присоединились к нашему празднику. В ближайшее время военно-морские силы будут пополнены корабельным составом. Только за этот год мы будем иметь еще три дополнительных патрульные катера типа «Айленд», у нас уже строится корвет», — отмечает командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

После парада люди не расходятся — на морвокзале выставили военную технику, которую можно осмотреть. А вечером все катера и корабли, подсветят иллюминацией. И это будет тоже впечатляюще.

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