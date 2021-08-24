В Одессе состоялся самый масштабный после аннексии Крыма парад ВМС в Черном море

Впервые в этом году в строю украинских кораблей были и корабли стран НАТО.
Украинский флот сегодня тоже празднует в Одессе на Черном море. Там парад военно-морских сил стал самым масштабным со времен аннексии Крыма.
Об этом со места событий сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.
Здесь эмоции просто переполняют. Все, кто наблюдал за масштабным парадом военно-морских сил рассказали, чувствовали невероятную гордость и радость.
В морском параде приняли участие корабли ВМС, катера морской охраны пограничников и авиации. Фактически все двадцать километров побережья Одессы превратилась в зрительный зал. Самым парадом руководили с набережной лонжеронов. Люди пришли сюда в первую очередь за эмоциями. Здесь присутствовала география чуть ли всей Украине.
Перед тысячами зрителей военные выполнили десантирование на море, стрельбы в условных противников, а морские пограничники отработали задержание кораблей нарушителей. С десантного корабля на берег осуществила выход и бронетехника. На низких высотах пролетали самолеты и вертолеты разбрасывая в небе свето-шумовые ракеты.
Этот парад стал самым масштабный, который проводили в Черном море после аннексии русскими Крыма. И впервые в этом году в строю украинских кораблей были и корабли стран НАТО.
«Почти все страны Черного моря присоединились к нашему празднику. В ближайшее время военно-морские силы будут пополнены корабельным составом. Только за этот год мы будем иметь еще три дополнительных патрульные катера типа «Айленд», у нас уже строится корвет», — отмечает командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.
После парада люди не расходятся — на морвокзале выставили военную технику, которую можно осмотреть. А вечером все катера и корабли, подсветят иллюминацией. И это будет тоже впечатляюще.