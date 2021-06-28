В Одессе стартовали учения Sea Breeze-2021: какие операции проведут на море, в воздухе и на земле

В Одессе стартовали учения Sea Breeze-2021: какие операции проведут на море, в воздухе и на земле

Все будет происходить в границах международных вод.

В понедельник, 28 июня, в Одессе официально стартовали международные учения Sea Breeze-2021.

Об этом 28 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Участие в них принимают пять тысяч военных из двадцати девяти стран мира. Это государства — члены НАТО, а также страны-партнеры, приглашенные организаторами — Украиной или США. На море, в воздухе и на земле — отработают противолодочную, противокатерной и противовоздушную оборону. Проведут операции по разминированию, перехват в море и даже подъем условного затонувшего судна. Три десятка кораблей и столько же самолетов и вертолетов — количество привлеченной к Sea Breeze техники и вооружения — тоже рекордное. Район учений — определен, все страны — предупреждены, поэтому надеются — пройдет без провокаций со стороны России.

Новости Украины: в Одессе официально стартовали масштабные международные учения "Си Бриз-2021"

"Все будет происходить в границах международных вод. Во время учений мы демонстрируем всему миру, что международные воды Черного моря открыты для всех. Sea Breeze — это демонстрация того, что любая страна может заходить в Черное море", — отметил капитан первого ранга, заместитель командира 65 оперативной группы 6 флота ВМС США Кайл Гент.

"Во время этого учения будет проведена самооценка сил по стандартам НАТО. Sea Breeze является одним из главных инструментов, который приближает военно-морские силы к стандартам НАТО", — сказал командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

Между тем посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море.

Российские военные считают, что в Украине доставляют современное вооружение под прикрытием военных учений Sea Breeze. Такое мнение высказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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