В Одессе так и не начали раздавать компенсации за приобретенные генераторы, а во Львов – выплачивают, но не всем

В Одессе совладельцы многоэтажек ждут, чтобы им частично вернули деньги за приобретенные для домов генераторы. Деньги на выплату в городском бюджете есть, но до адресатов пока не дошло ни копейки, говорится в ТСН.

Генератор жители многоэтажки в спальном районе купили сами, вместе собрали сто тысяч гривен. Благодаря ему в доме даже при отключениях работают лифты и домофоны, а главное – всегда есть вода и отопление.

Чтобы приобрести дорогостоящее оборудование члены ОСМД скинулись деньгами, вышло от двух до пяти тысяч гривен из квартиры. Долго не раздумывали, потому что понимали — иначе придется таскать тяжелые сумки на себе и мерзнуть в холодных домах. О потраченном не жалеют, но все же надеются на компенсацию, ведь городские власти обещали, что 70% денег, потраченных на генераторы, вернут на счет ОСМД. Однако хоть генератор здесь приобрели больше месяца назад, документы оформляют до сих пор и такая ситуация по всему городу. “Программа еще не заработала, она задекларирована. 70 процентов должен давать городской совет, он еще ничего не дал, только собирает документацию. Если бы эта программа работала быстрее, то я думаю, что, наверное, все эти дома согласились”, — говорит исполнительный директор ОСМД Валерий Штефанец.

Во Львове, где программа заработала чуть раньше, 30 заявок уже удовлетворили. В отличие от Одессы здесь возвращают половину стоимости генераторов, но не больше 30 тысяч гривен. "Купили генератор мы в конце октября, в ноябре мы подали документы. 29 декабря мы уже получили 50%. 27 тысяч мы получили”, — рассказывает глава ОСМД.

Четырнадцати заявителям, говорят в мэрии, отказали, в основном из-за того, что генераторы были маломощны и не соответствовали техническим характеристикам. В общей сложности заявок от ОСМД более ста. "73 акцентировали, возместили только 30 заявок, остальные заявки есть в очереди и они ждут денежное возмещение, есть определенные сложности с движением средств по казначейству, но оно постепенно возмещается", — говорят в горсовете Львова.

В Одессе объясняют, что деньги на компенсации уже выделили. Только в декабре – 5 миллионов гривен, а на 2023 вообще заложили – 30. Но ни одна копейка до адресата еще не дошла, потому что, как утверждают депутаты, чиновники райадминистраций слишком бюрократизировали процесс. Мы их спрашивали, почему так медленно. Один нам говорит: у меня нет специалистов по генераторам. А зачем вам специалист по генераторам? Ваше дело проверить, что такой счет был оплачен. А отвечает генератор или не отвечает — вопрос будет не к вам, а к ОСМД”, — убеждает депутат одесского горсовета Петр Обухов.

Компенсации будут вот-вот, оправдываются одесские чиновники. Более того, обещают упростить процедуру. В настоящее время в райадминистрации Одессы с просьбой о возмещении обратились только четырнадцать ОСМД. Но, говорят первопроходцы, их коллеги следят за ситуацией, и если механизм заработает, тоже будут закупать генераторы у своих домов.

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