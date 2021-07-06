В Одессе во время учения "Си Бриз" планируют поднять катер Брежнева, затонувший 5 лет назад

В Одессе во время учения "Си Бриз" планируют поднять катер Брежнева, затонувший 5 лет назад

Американские водолазы предложили украинским коллегам помощь.

В Одессе продолжаются масштабные за всю историю учения "Си Бриз" собрание боевых дайверов. В открытом море и в воде у берега бок о бок тренируются 130 водолазов из шести стран мира. Отрабатывают противодиверсионные операции, поиск и разминирование опасных предметов под водой и даже подъем затонувшего судна. А еще — демонстрируют самую современную технику.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Морская вода бурлит из-за небывалого количества водолазов на глубине. В воде бойцы подразделения разминирования ВМС США и украинские водолазы морской охраны. На лодках — дайверы из Прибалтики. «Сложностей никаких нет, очень хорошо и хорошие ребята. Всегда помогут и научат», — говорят дайверы.

Условную взрывчатку достают из воды и на помощь приходит робот-розминировач. Дайверы из Польши показывают насколько ювелирно работает рука робота. Люди управляют им с безопасного расстояния.

Сначала тренировки на берегу под наблюдением канадских инструкторов и только потом в воду. «Мы узнаем много нового от наших коллег-партнеров НАТО, очень много их новых разработок, их снаряжение, различие в обучении и работе», — рассказывает водолаз Екатерина Никитенко.

Новости Украины: в Одессе продолжаются масштабные сборы боевых дайверов

На водолазной станции один за другим погружаются на глубины, чтобы изучить затонувшее судно. По легенде учений оно пошло ко дну после ракетного обстрела. В действительности же на глубине "Буревестник", бывший прогулочный катер генсека Брежнева, который пять лет назад затонул во время шторма. Он очень мешает судоходству, поэтому американские водолазы предложили украинским коллегам помощь. «Водолазы работают очень интенсивно, штаб планирует соответствующую операцию, я думаю, что в ближайшее время мы увидим этот подъем», — говорит заместитель камандира ВМС ВСУ Алексей Доскато.

«Без совместных тренировок и проведения таких сложных операций в дальнейшем - невозможно работать. Работу своих коллег из Украины я оцениваю как фантастическую. Они очень профессиональные», — сообщает командир водолазного подразделения США Фил Уэстбрук.

Когда водолазы с помощью плавучего крана освободят море от обломков старого судна, военные моряки смогут пользоваться этим причалом полноценно.

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