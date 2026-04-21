В Одессе возникла стрельба: СБУ задержала военных ТЦК, первые детали (фото, видео)

В Одессе СБУ задержала военнослужащих ТЦК и СП / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В Одессе посреди дня 21 апреля была слышна стрельба, а местные паблики сообщили о задержании сотрудниками СБУ военнослужащих ТЦК и СП. Впоследствии эта информация нашла официальное подтверждение.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и прокомментировали для ТСН.ua источники в Силах обороны, представители полиции, ТЦК и СП.

Задержание военных ТЦК в Одессе

Инцидент произошел на Балковской улице в Одессе. Очевидцы слышали многочисленные звуки стрельбы и сняли на видео, как люди с надписями «СБУ» на одежде задержали и положили лицом к асфальту людей в военной форме. Утверждалось, что это задержание работников ТЦК и СП.

«Информация, которая была распространена в соцсетях о якобы задержании работниками СБУ представителей ТЦК в Одессе уточняется», — сообщили источники ТСН.ua в Силах обороны Украины.

В пресс-службе полиции Одесской области относительно события с правоохранителями и людьми в военной форме ответили коротко, не опровергая задержания: «Детали позже».

Реакция Одесского областного ТЦК на задержание военных

Впоследствии в Одесском областном ТЦК и СП в комментарии для ТСН.ua подтвердили факт задержания их сотрудников.

"Есть подтвержденный факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одессы сотрудниками СБУ. Пока что причины и обстоятельства задержания нам не сообщали. На место происшествия выехало руководство областного ТЦК и СП для выяснения всех деталей. Дополнительная информация будет предоставлена после официального уточнения. Будем информировать общественность на своем официальном ресурсе в Facebook», — сообщили в областном центре комплектования.

По информации «Суспільне Одеса» со ссылкой на источники в СБУ, были задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК и один участковый. Они требовали 50 тыс. долл.

Вероятные причины задержания работников ТЦК в Одессе

По ним источников одесского издания «Думская», в СБУ обратился мужчина, который заявил о попытке работников ТЦК вымогать у него деньги.

Ранее заявителя задерживали военкомы. Несмотря на предъявленные документы (в частности относительно статуса участник боевых действий), на него продолжили давить и сказали, что все равно «примут».

Тогда мужчина связался с СБУ и притворился перед работниками ТЦК, что согласен передать им 30 тыс. долл. После этого и началась спецоперация со стрельбой и погоней — подозреваемых задержали.

Еще один источник «Думской» заявил, что это не первый такой случай. Согласно сообщению, задержанная группа военных ТЦК работала вместе с полицией по «крупным клиентам».

К слову, ранее в Одесской области задержали чиновника районного ТЦК, который за 10 тыс. долл. обещал военному закрыть дело по СОЧ и устроить его на работу в военкомат. В случае отказа фигурант угрожал сообщить правоохранителям о нарушениях и создать проблемы со службой. Злоумышленника задержали «на горячем».