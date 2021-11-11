В Одессе вспыхнуло студенческое общежитие, которое пожарные требовали закрыть из-за нарушений

Из помещения эвакуировали около 40 человек.

В Одессе вспыхнуло студенческое общежитие, которое ГСЧС через суд требовало закрыть из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Об этом 11 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

Пожар произошел в комнате на 7 этаже. Хозяев в этот момент там не было. С верхних этажей жителей эвакуировали пожарной лестницей. В общей сложности вывели четыре десятка человек, оказавшихся в плену из-за решеток на окнах и балконах. Обошлось без пострадавших.

Это здание проверяли пол года назад, а недавно суд принял решение, что общежитие подлежит закрытию из-за пожарной опасности. Ни одно из нарушений, выявленных во время проверки, не было исправлено. Не отселили и людей, как того требовал суд. В общей сложности здесь живет 250 жителей. Причины возгорания устанавливают. Предварительно – могло произойти замыкание в сети.

"Вы видите решетки на окнах, мы видим неисправность внутреннего водоснабжения. Все пожарные краны закрыты на замки, мы один открыли, но воды нет. Сигнализация не сработала, потому что ее здесь нет", — говорит начальник ГУ ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк.

Пожар в Одессе: в центре горело студенческое общежитие, закрытие которого ГСЧС требовало в суде

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку