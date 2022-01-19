В Одессе задержан гражданин РФ, приговоренный к пожизненному заключению

В Украину он попал незаконно.

В Одессе задержан россиянин, который был приговорен к пожизненному заключению в США, но скрылся от правосудия.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 19 января.

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Американские прокуроры доказали его причастность к денежным махинациям, рэкету и выбиванию долгов, а также наркопреступлениям и организации хакерских атак. Но посадить россиянина в тюрьму не успели – он покинул территорию США. Американский суд выдал ордер на его арест и объявил его в международный розыск.

Нашли россиянина уже в Одессе. По оперативным данным, на территорию Украины он попал незаконно.

"Как только правоохранителям стало известно о его пребывании в Одессе, они провели меры по его задержанию. По оперативным данным, этот мужчина незаконно попал на территорию Украины. Пока правоохранители проверяют эту информацию”, — сказала Наталья Калиновская, начальник сектора коммуникации департамента стратегических расследований НП Украины.

В Одессе задержали россиянина, сбежавшего от пожизненного заключения в США | Новости мира

Напомним, что во Львове разоблачили наркопритон, где задержали разыскиваемого в Одессе рецидивиста.

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