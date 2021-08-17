В Одессе заключенные звонят и требуют деньги — люди отдают: как работает мошенническая схема

В Одессе заключенные звонят и требуют деньги — люди отдают: как работает мошенническая схема

Заключенные звонят со временно оккупированной территории.

Телефонные звонки мошенников. В Одессе полицейские разоблачили очередную схему с выманивания денег. Ее разработали нынешние и бывшие заключенные со временно оккупированной территории. Именно туда и перечисляли деньги.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 17 августа.

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По справочникам находили пенсионеров, звонили им и сообщали, что их родственник находится в критическом состоянии в больнице, и чтобы начать лечение, нужно немало средств.

Именно посредника, который ездил за ними, и задержали копы. Он неоднократно судимый, был в розыске. Обмануть мошенники успели по меньшей мере четырех пожилых женщин.

Напомним, что в Украине аферисты придумали новую мошенническую схему, чтобы выманить средства граждан. Злоумышленники звонят украинцам, обещая компенсацию, но на самом деле сами выманивают деньги.

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