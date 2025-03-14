В Одессе застрелили Демьяна Ганула: кто это такой и что известно об убийстве

Сегодня, 14 марта, в центре Одессы неизвестный застрелил мужчину. Жертвой стал известный активист Демьян Ганул, который ранее просил защиты в СБУ, поскольку подозревал, что на него готовится покушение спецслужбами РФ. Личность убитого подтвердил и министр внутренних дел Украины.

Кто такой Демьян Ганул и что известно о резонансном убийстве – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

Около 10:30 на Александровском проспекте произошла стрельба. В Сети мгновенно начали заявлять, что убитый – известный местный активист Демьян Ганул. Впоследствии же с трибуны Верховной Рады министр Игорь Клименко во время выступления также подтвердил личность убитого и заявил, что берет расследование дела под личный контроль.

Известно, что стрелок с места преступления скрылся. Все обстоятельства совершаемого устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. В городе объявлен план перехвата "Сирена".

Клименко также заявил, что в Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции вместе с главой Нацполиции Иваном Выговским. Он отметил, что уже есть конкретные зацепки, но детали пока не разглашаются.

Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержания. В то же время Клименко отрицает информацию о том, что стрелок был одет в военную форму, как писали в соцсетях. Но уже разлетелись и первые фото предполагаемого подозреваемого, правда, в полиции эти фото пока не комментируют.

Напомним, в 2024 году Демьян Ганул просил у СБУ о защите. В своем Telegram он писал, что опасается покушения на себя или своих близких. По словам активиста, после акций по защите чести военных он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов. Ганул отмечал, что в 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал его по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул – 31-летний общественный деятель, блогер, основатель и руководитель праворадикальной организации "Уличный фронт", участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил.

Бывший руководитель силового блока "Правого Сектора" в Одессе (2014-2016), а затем основатель и руководитель общественной организации "Уличный фронт". Ганул неоднократно становился инициатором акций против незаконных застроек, возвращения Летнего театра в Одессе общине, а также демонтажа памятников советским деятелям. Он активно занимается волонтерской деятельностью, помогая Вооруженным силам Украины.

Также Ганул неоднократно выступал инициатором сноса советских памятников. Так, в марте 2022 года в селе Фонтанка Одесской области был демонтирован памятник чекистам. В июле 2022 года он создал петицию о демонтаже памятника Суворову в Одессе, получившей общественный резонанс.

Власти приняли решение о демонтаже, которое состоялось 29 декабря 2022 года. Кроме того, в ноябре 2021 года Ганул организовал акцию под консульством России в Одессе, принеся гроб с надписями "Груз 200" и "россияне уезжают домой".

В 2022 году на стенах бывшего здания консульства появились патриотические граффити по его инициативе. Кроме того, Ганул уже неоднократно становился жертвой нападений.

В 2020 году его автомобиль BMW X5 был сожжен на СТО, а неизвестные обстреляли его автомобиль вблизи села Вызырка, что заставило активиста отстреливаться из травматического оружия.

Также в 2020 году его машину разбили битами.

4 мая 2023 года в Одессе неизвестные в военной форме напали на Ганула. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, а полиция сразу же открыла уголовное производство по факту нападения. Кроме того, военное командование начало служебное расследование из-за возможной причастности военнослужащих к инциденту.

Читайте также: