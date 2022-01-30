В Одессе застройщик выкопал котлован прямо под домом: квартиры трясутся, а жильцы не спят от ужаса

В Одессе застройщик выкопал котлован прямо под домом: квартиры трясутся, а жильцы не спят от ужаса

Перед началом строительства подземного паркинга застройщик обещал местных отселить.

На одесской Молдаванке застройщик выкопал глубокий котлован под строительство подземного паркинга в полуметре от фундамента дома пожилой женщины. Фактически на строительной площадке оказалось семь квартир.

О том, какие теперь перспективы у живущих в них — 29 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Кроме того, выход со двора 87-летней женщине заблокировали: строители закрутили калитку шурупами. Теперь она должна обходить пол квартала, чтобы просто купить хлеба.

"Представители строительной отрасли говорят, что это (строительство — Ред) грозит обвалами. Застройщик занимается произволом в худшей форме, просто плюет на все строительные нормы и законодательство", — отмечает внук владелицы дома Дмитрий Черняк.

Вплотную к строительству оказались семь квартир. Дома, которым под сотню лет, от такого соседства постоянно трясутся. А жители – не спят от ужаса, что их дома обрушатся в любой момент.

"У нас в доме просто происходит землетрясение. Дома наклонились... Мы не знаем когда: ночью или днем на нас упадут балки, когда нас будут отсюда трупами выносить", — возмущается местная жительница Лариса Грубник.

В Одессе застройщик выкопал котлован прямо под домом

Застройщик все жалобы местных игнорирует. Также не хочет говорить и с журналистами. Юрист компании предлагает общаться письменно.

Перед началом строительства застройщик обещал местных отселить. Правда, на словах. Теперь от всех обещаний открещивается.

Сейчас местные обратились в архитектурную инспекцию – чтобы узнать: законно ли это строительство.

Напомним:

Жительница Волыни так хотела расширить свое жилье в многоэтажке, что построила огромную пристройку. А вот платить за квадратные метры не хочет, жалуются соседи. Конфликт начался, когда глава ОСМД с жителями взяли кредит на утепление дома.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.