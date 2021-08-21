В Одессе завершился кинофестиваль: какие фильмы, актеры, режиссеры получили награды

Гран-при ОМКФ "Золотой Дюк" получила короткометражка "Стоп-Земля".

В субботу вечером Потемкинская лестница в Одессе превратились в праздничную дорожку. Здесь поздравляют победителей 12-го Одесского международного кинофестиваля. Он начался неделю назад и именно сегодня торжественно финиширует.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Впервые за всю историю кинофестиваля церемонию вручения главных наград решили провести под открытым небом. То есть чтобы каждый желающий смог вживую увидеть вручение наград лауреатам национального конкурса и стать свидетелем триумфа украинского кинематографа. Это действо собрало изрядное количество зрителей.

Особым гостем церемонии закрытия стал известный режиссер Терри Гиллиам. Изначально на фестивале — также известный актер и режиссер, представлявший здесь свою киноленту, Даниэл Брюль. Поэтому киноманам хватало интересных встреч.

Новости Украины: в Одессе поздравляют победителей 12-го Одесского международного кинофестиваля

Награды международной федерации кинопрессы FIPRESCI

Лучший короткометражный фильм — "Папины кроссовки", режиссер Ольга Журба.

— "Папины кроссовки", режиссер Ольга Журба. Лучший полнометражный фильм — "С завязанными глазами", режиссер Тарас Дронь, Украина, 2020.

Награды Одесского международного кинофестиваля

Специальный диплом жюри — "Соперник", режиссер Маркус Ленц, Украина/Германия, 2020.

— "Соперник", режиссер Маркус Ленц, Украина/Германия, 2020. Лучший короткометражный фильм — "Папины кроссовки", режиссер Ольга Журба.

— "Папины кроссовки", режиссер Ольга Журба. Лучший актер — актерский состав фильма "Стоп-Земля", режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.

— актерский состав фильма "Стоп-Земля", режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021. Лучший режиссер — Никон Романченко, Leopolis night.

— Никон Романченко, Leopolis night. Лучший полнометражный фильм — "Стоп-земля", режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021.

— "Стоп-земля", режиссер Екатерина Горностай, Украина, 2021. Гран-при ОМКФ "Золотой Дюк" — "Стоп-Земля".

После церемонии награждения все зрители на Потемкинской лестнице смогли посмотреть фильм "Малыш" Чарли Чаплина в сопровождении Одесского симфонического оркестра. Этой ленте в этом году исполняется 100 лет.

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