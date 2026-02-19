В Одессе женщина без пенсии занимается 9 котами-сиротами: животным нужна помощь с кормом

В Одессе женщине, которая занимается котами, нужен корм для животных / © pexels.com

В Одессе волонтеры и неравнодушные пытаются помочь пенсионерке Наталье Васильевне, которая содержит в своей квартире девять котов. Животных женщина подобрала на улицах города уже после начала полномасштабного вторжения.

«Душа разрывалась от их плача»

Наталья Васильевна рассказывает: в начале войны многие люди уехали из города, бросив домашних любимцев на произвол судьбы.

«Котики просто оставались на улице и плакали. Мне было больно на них смотреть, душа разрывалась, поэтому несла домой. Тогда даже подумать не могла, что будет так тяжело и что война продлится так долго», — рассказывает женщина.

Сейчас у нее девять питомцев, среди которых есть старые животные. Раньше их было больше, но с большим количеством становится все труднее справляться из-за состояния здоровья. А еще постоянные обстрелы и отсутствие света.

Женщина имеет серьезные проблемы с позвоночником, ей трудно передвигаться и носить тяжелые пакеты, поэтому она часто полагается на помощь друзей и соседей.

Жизнь без пенсии и больной «Пепсик»

Ситуация осложняется финансовыми трудностями. Наталье Васильевне 61 год, однако она не получает пенсию из-за нехватки стажа — выплаты начнутся только в 65 лет. Женщина перебивается подработками.

Несмотря на собственные потребности, она прежде всего заботится о животных. Кроме питания, огромной статьей расходов является ветеринарная помощь.

«Много денег уходит на лечение животных. Один старенький котик у меня умер — я спасала его как могла, потратила последнее, но не судьба», — делится одесситка.

Самая большая проблема сейчас — специальное питание для котика по кличке Пепсик, который страдает мочекаменной болезнью. Каши, которыми женщина кормит других котов, ему категорически не подходят.

Помощь вместо денег

В прошлом году после огласки в соцсетях люди уже помогали Наталье, и этих запасов хватило на несколько месяцев. Сейчас история повторилась: волонтеры помогают собрать средства на обычный корм для восьми котов, однако лечебный рацион для Пепсика остается дефицитом.

Наталья Васильевна отмечает: ей не нужны деньги, только корм для животных, потому что его много не бывает. Женщина признается, что не хочет лишней огласки, надеется на поддержку от друзей и знакомых.

«Если бы был корм, особенно, для Пепсика, я бы и дальше за ними ухаживала. Очень люблю животных и не выброшу их на улицу, даже если у меня самой ничего не останется. Пойду просить милостыню, чтобы их прокормить. А в добрые руки или в хорошую семью отдам охотно, если буду уверена, что люди действительно добрые и искренние», — объясняет Наталья Васильевна.

Корм для животных можно присылать по адресу: Черемушки, отделение Новой почты 68, улица Радостная, 2/4. ГРАБОВАН НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, тел. 0638166523