В Одессе женщина сломала себе кости после падения с электросамоката

В Одессе женщина сломала себе кости после падения с электросамоката

Пострадавшую забрала "скорая".

В Одессе молодая женщина попала в больницу с переломами после падения с электросамоката.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 13 сентября.

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Она не справилась с управлением на скользкой мостовой прямо у городского совета. Никаких защитных средств потерпевшая на себе не имела, поэтому серьезно травмировалась.

С места падения его забрала "скорая".

В течение летнего сезона из-за падения или столкновения с электросамокатами в Одессе пострадала почти сотня людей. Травмы — от синяков и царапин до переломов и сотрясений мозга. Местные власти еще в начале сезона пыталась самокаты запретить, но, как оказалось, не имеет таких полномочий.

Новости Украины: с переломами от падения с электросамоката в одесскую больницу попала молодая женщина

Напомним, в Умани Черкасской области нетрезвая женщина устроила дебош и подралась с правоохранителями. Инцидент произошел из-за самоката.

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