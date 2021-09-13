В Одессе женщина сломала себе кости после падения с электросамоката

Пострадавшую забрала "скорая".
В Одессе молодая женщина попала в больницу с переломами после падения с электросамоката.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 13 сентября.
Она не справилась с управлением на скользкой мостовой прямо у городского совета. Никаких защитных средств потерпевшая на себе не имела, поэтому серьезно травмировалась.
С места падения его забрала "скорая".
В течение летнего сезона из-за падения или столкновения с электросамокатами в Одессе пострадала почти сотня людей. Травмы — от синяков и царапин до переломов и сотрясений мозга. Местные власти еще в начале сезона пыталась самокаты запретить, но, как оказалось, не имеет таких полномочий.
Напомним, в Умани Черкасской области нетрезвая женщина устроила дебош и подралась с правоохранителями. Инцидент произошел из-за самоката.