В Одессе женщина улеглась посреди троллейбуса и закурила: копам пришлось выносить ее на руках

На замечание других пассажиров и водителя женщина не реагировала.

В Одессе женщина закурила прямо в салоне троллейбуса, а потом еще и обругала правоохранителей. Копам пришлось на руках выносить из общественного транспорта неадекватную пассажирку.

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Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 23 июня.

Во время поездки женщине, похоже, захотелось расслабиться — она удобно улеглась на сиденье, взяла сигарету и закурила. На замечание других пассажиров и водителя троллейбуса не реагировала. Пришлось остановить транспорт и вызвать патрульных.

Но и это женщину не испугало — правоохранители услышали от нее только грязную брань. Когда же в сторону одного из патрульных полетел еще и окурок, тот не выдержал и вместе с напарником схватил нарушительницу на руки и выволок из салона электротранспорта.

Водитель троллейбуса сразу закрыла за ними дверь и продолжила движение по маршруту.

Новости Украины: в Одессе копам пришлось на руках выносить из общественного транспорта пассажирку

Напомним, в США на борту самолета пассажирка напала на бортпроводницу и выбила ей два зуба.

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