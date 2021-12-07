В Одессе жители "хрущевки" продолбили отверстие в санузле соседки, женщина прикрывает дыру чулками

Спор возник из-за того, что полгода назад Анна затопила ванную в квартире снизу.

В Одессе В обычной "хрущевке" соседи продолбили огромное отверстие из подъезда в квартиру соседки прямо до санузла. Владелица квартиры закрывает дыру чулками, потому что денег на ремонт нет и что делать – не знает.

Об этом 6 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Спор возник из-за того, что полгода назад Анна затопила ванную в квартире снизу. Отремонтировала трубы, а компенсации за ремонт дедушка-сосед не просил. Однако, когда умер — его наследники потребовали с Анны 30 тысяч гривен. Деньги наследники квартиры хотели получить наличными и быстро, потому что уже заключали сделку по продаже квартиры.

У экс-владельца квартиры своя версия. Мужчина уверяет, что стену рабочие разбили без его ведома, но починить – не обещает.

Тем временем в ЖЭКе, куда обратилась Анна, приняли сторону ее оппонента и считают, что соседи собственными силами решили проблему. В полицию же из-за порчи коммунального имущества в ЖЭКе не обращались.

Новости Одессы: жители "хрущевки" продолбили дыру в санузл соседки

В свою очередь новая владелица квартиры уже успела поменять канализационную трубу в обеих квартирах. Говорит – долбить ради этого стену – никакой необходимости не было.

Но ремонтировать стену подъезда бывшие и нынешние владельцы квартиры снизу не собираются. Так что вероятнее всего делать это придется ЖЭКу своими силами.

Напомним:

Жители одной из столичных многоэтажек на крыше своего 18-этажного дома обнаружили по сути еще одну квартиру. Часть крыши, являющейся собственностью всех жильцов, захватил владелец квартиры на последнем этаже.

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