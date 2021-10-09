В одесском детском лагере "Молодая Гвардия" новая вспышка коронавируса

Первое заражение зафиксировали еще 27 сентября.

Вспышка коронавируса в детском лагере "Молодая Гвардия" в Одессе. Вирус подтвердили у 14 подростков из Винницкой области.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Семь отправили на самоизоляцию в медицинскую часть. Других забрали домой родители.

Также читайте В Минздраве объяснили, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать

Перед новой сменой, после предварительной вспышки, в оздоровительном учреждении провели полную дезинфекцию, одна уберечь детей от вируса не удалось.

Первое заражение зафиксировали еще 27 сентября, когда в центр прибыли ребята из Винницы. На тот момент в УДЦ было 869 детей.

«Семеро больных забрали домой родители. Остальные находятся в медсанчасти центра под наблюдением врачей. Болезнь у всех протекает в легкой форме», — отметили в пресс-служба областного управления здравоохранения.

В лагере сейчас работают специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний. Результаты эпидрасследование обещают в понедельник.

Также читайте Количество случаев коронавируса в Киеве значительно увеличилось: статистика на 9 октября

Между тем почти 16 000 новых случаев коронавируса за последние сутки зафиксировали в Украине.

От осложнений коронавирусной болезни умерли 250 человек. В Киеве зафиксировали 863 случая — это самый большой суточный показатель с апреля. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Донецкой и Харьковской областях.

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали более 3,5 тысячи человек.

Напомним, что в августе этого года в "Молодой гвардии" уже была вспышка. Тогда на коронавирус штамма "Дельта" заболело почти сто детей и воспитателей. Восемь отдыхающих тогда пришлось даже госпитализировать в больницу, других поспешно вывозить домой.

Коронавирус в Украине: в детском лагере "Молодая Гвардия" вспышка COVID-19

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку