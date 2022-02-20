В Одесском художественном музее учили всех желающих правильно оказывать первую помощь раненым

После тренинга – экспресс-экскурсия по музею.

Одесский художественный музей на один день превратился в военно-полевой лагерь. Здесь учили всех желающих правильно оказывать первую помощь раненым. В частности, как останавливать интенсивное кровотечение, потому что от него раненый может погибнуть за пять минут. Об учебе наряду с искусством говорилось в сюжете ТСН.19:30 19 февраля.

Участников тренинга собрали главное помещение музея. Каждому надевают на руки специальные браслеты, чтобы отличить от обычных посетителей. Лекция в картинном зале начинается с резиновых перчаток. Останавливать кровотечение подручными средствами – главное умение, которое может пригодиться в экстренной ситуации. Для этого подойдет даже кусок ткани, в ширину не менее 4 сантиметров. Новички тренируются на инструкторах.

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После использования подручных средств участникам тренинга показывают, как правильно пользоваться специальным жгутом. На какие места его накладывать, а главное – как делать это правильно.

После тренинга – экспресс-экскурсия по музею. Гид выбирает картины, на которых художники изобразили оказание первой помощи в разное время, в разных войнах.

За восемь часов тренинга в одесский художественный музей пришли несколько сотен людей всех возрастов. Поэтому из-за такой популярности организаторы планируют и в следующие выходные организовать обучение, опыт которых может понадобиться в разных ситуациях.

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