В Одесском порту на судне обнаружили вспышку COVID-19: кто спас ситуацию

В Одесском порту на судне обнаружили вспышку COVID-19: кто спас ситуацию

Больных отправили на самоизоляцию.

Сухогруз MAGIC HORIZON, под флагом Маршалловых островов, пришлось возвращать к украинскому берегу, потому что в открытом море у более чем половины экипажа обнаружили коронавирус.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 10 ноября.

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Два дня назад в Одесском порту в трюмы судна засыпали кукурузу. Максимально догруз был на рейде в открытом море. Вдруг стало известно — в 13 из двух десятков моряков подтвердили коронавирус.

Для срочной смены экипажа балкер решили возвращать в Одесский порт. Правда, тяжелое судно длиной более двухсот метров было непросто подвести к причалу. Поэтому один из лоцманов – в биозащитном костюме – руководил буксирами прямо из сухогруза.

В конце концов, у берега сменили экипаж — больных отправили на самоизоляцию, судно продезинфицировали и оно направилось в Стамбул.

Вспышка коронавируса: на судне, что посещало Одесский порт, обнаружили заболевших

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