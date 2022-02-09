В Одесском порту нашли электронные сигареты более чем на 7 миллионов гривен

Из контейнера изъяли 30 тысяч упаковок электронных сигарет.
Контрабанду электронных сигарет почти на семь с половиной миллионов гривен заблокировали пограничники в Одессе.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 9 февраля.
Незаконный груз разоблачили в одном из контейнеров, прибывшем морем в местный порт из Китая. Конечной точкой маршрута должна была стать столица Украины.
В общей сложности из контейнера достали около 30 тысяч электронных сигарет, так называемых "вейпов". Весь товар был изъят и отдан на экспертизу. В настоящее время правоохранители разыскивают владельцев контрабандного товара.
Напомним, в пункте пропуска "Саловка" закарпатские таможенники совместно с пограничниками обнаружили в грузовых вагонах из России коробки с сигаретами, которые были спрятаны под руду.
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