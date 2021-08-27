В одесском ресторане дверь разлетелась вдребезги и засыпала малыша: как чувствует себя травмированный мальчик

В ресторане говорят — родители пока претензий не предъявляли, так что считают инцидент исчерпанным.

Стеклянная дверь упала на четырехлетнего мальчика в одесском ресторане. У малыша многочисленные порезы. Медики "скорой" оказали ему помощь на месте, а затем — забрали в больницу. Мальчик выбегал из детской комнаты и толкнул дверь так, что она ударилась о стену и разбилась вдребезги, обсыпав ребенка. А потом малыш еще и упал на пол, устеленный стеклом.

Об этом 27 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Видео, снятое сразу после того, как дверь разлетелась вдребезги и засыпала четырехлетнего мальчика, в соцсетях разместили его родители. О состоянии ребенка после этого — они не рассказывают. В заведении говорят — на место сразу же приехала "скорая" из частной клиники, которая имеет договор с рестораном.

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"Наложили одни шов, ручка была порезана", - рассказывает управляющий ресторана Виталий Канюченко.

Под видео очевидцы в комментариях написали, что мальчик был очень напуган. Поэтому родители захотели, чтобы ребенку оказали помощь в стационаре. Ресторан оплатить частной клиники отказался. Мол, — за безопасность ребенка отвечают родители.

"С дверью все было идеально и она была очень крепкая. Получилось, что просто ее "вывернули" наизнанку и от сильного толчка она самортизировала в сторону бетонной конструкции и от этого удара просто посыпалась вниз", — говорит управляющий.

В ресторане охотно делятся видео с камер наблюдения. Правда, самого момента на нем — нет. Объясняют — так пишет камера. Она зафиксировала, как мальчик подбегает к двери. Следующий кадр — ребенок уже бежит дальше, а на полу куча стекла. Кроме двери, рассыпался еще и стеклянный стол, на него упала металлическая ручка.

Специалист по детской безопасности объясняет: безусловно, главная ответственность за ребенка — на родителях. Но, если администрация ресторана позиционирует его как семейный и имеет специальную детскую комнату, во время ее обустройства должна учесть все возможные риски для малышей и предотвратить их.

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"Таким образом все должно быть оборудовано, чтобы ребенок там не мог травмироваться, даже если он захочет это сделать умышленно. А если определенные условия не соблюдены, то этот вопрос точно не к детям, а именно к владельцам заведения — поскольку они должны предусматривать эти случаи ", — говорит эксперт по детской безопасности Елена Лизвинская.

В ресторане говорят — родители пока претензий не предъявляли, так что считают инцидент исчерпанным. Родители — своих намерений — не разглашают.

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