В одесском училище на занятиях на 17-летнего парня обвалилась часть потолка: подробности

В одесском училище на занятиях на 17-летнего парня обвалилась часть потолка: подробности

Подросток получил незначительные травмы.

В Одесском высшем профессиональном училище морского туристического сервиса прямо посреди занятий упала часть потолка. Из-за этого пострадал 17-летний ученик, его госпитализировали.

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Об этом 16 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Из-за обрушения потолка пострадал 17-летний парень

Потолок обрушился в лаборатории, где будущие коки учатся готовить. Лаборантка Людмила Попова рассказала, что она в тот момент стояла у духовки и услышала глухой звук.

"Увидела упавший кусок потолка на мальчика. Он стоял, наклонившись над столом", – говорит Людмила Попова.

Из-за обрушения потолка пострадал 17-летний Овселян Грач. Парень говорит, что очень испугался.

"У меня болела спина и я не мог нормально ходить", – говорит ученик.

В училище немедленно вызвали скорую и родителей подростка. Медики увезли пострадавшего в больницу. К счастью, серьезных травм врачи не обнаружили и парня отпустили домой. А сегодня утром он вернулся на занятия.

В училище морского туристического сервиса на ученика упала часть потолка | Новости Одессы

Директор училища говорит, что это произошло из-за резкого перепада температур

Дому, в котором работает училище, более 100 лет, он памятник архитектуры. Учебные аудитории приходится постоянно чинить, потому что без ремонта все сыпется на голову, говорит директор училища.

По мнению руководителя учебного заведения, обвал мог вызвать резкое изменение температуры в училище. Поскольку с конца сентября до середины декабря из-за карантин здесь проводили только дистанционные занятия. Отопление было включено только 7 декабря.

"Понятно, что за этот период здесь и холод, и сырость, а сейчас начали дети готовить: включены все плиты. Понятно, что такой резкий перепад от холода до внезапного тепла, как раз привел к тому, что мы имеем", — говорит директор училища Сергей Белоконенко.

Сейчас вход в аварийную аудиторию закрыт. Полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасной эксплуатации построек.

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