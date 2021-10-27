В одесской COVID-больнице закончился кислород: больных эвакуируют

Накануне в медучреждении закончился кислород.

Экстренная эвакуация больных COVID-19 из опорной больницы в Одессе. Там накануне вечером почти закончился кислород. Сорок три кислородзависимых пациента пришлось ночью перевозить в другой медучреждение, где есть криоцилиндр с запасом на 14 тонн.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 27 октября.

Чтобы избежать перегрузки электрической сети, в больницу также доставили генератор. Эвакуацию проводили каретами "скорых".

Сначала переправили двадцать пять больных средней тяжести. Потом тяжелых и очень тяжелых, в том числе и на аппаратах искусственной вентиляции. На сколько хватит кислорода в больнице, принявшей дополнительную нагрузку, – неизвестно.

В Одессе произошла экстренная эвакуация больных COVID-19 из опорной больницы | Новости Украины

В Украине по состоянию на утро 27 октября зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 692 человека, 11593 пациента выздоровели.

С начала вакцинальной кампании привито 9 363 493 человека, из них получили одну дозу – 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 501 573 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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