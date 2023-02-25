В Одесской области люди стали в защиту предпринимателя, которого оштрафовали на 17 тысяч за подзарядку их телефонов в блэкаут

В Одесской области суд оштрафовал предпринимателя на 17 тысяч гривен за то, что во время блекаута он в своем копицентре разрешил людям заряжать гаджеты от генератора. Мужчину обвинили в незаконной продаже электроэнергии, потому что он принимал от посетителей донаты на горючее, говорится в ТСН.

Сейчас в импровизированном коворкинге ни души, а в дни отключений одновременно собирается до полусотни человек. Началось все во время первого, самого тяжелого блекаута. Когда растерянные одесситы искали убежища от тьмы. То, что убежище может принести ему штраф — владелец заведения не подозревал "Я считал, что это дело до суда не дойдет, что я приду судья, скажет, что это ошибка", — говорит Дмитрий.

Копицентр предпринимателя в жилом массиве вблизи Одессы, где проживает до тридцати тысяч человек. Во время первого блекаута в единый на весь массив "Пункт незламности" люди стояли в очередях, чтобы зарядить телефоны хоть на несколько процентов. Тогда Дмитрий и решил открыть свои двери. Скандал начался через ящик для пожертвований. Сами понимаете, генератор на воздухе не работает. Был ящик небольшой, пожертвовать определенное количество средств на топливо для этого генератора”, — объясняют приходящие к предпринимателю.

Взнос в 50 гривен был добровольным, убеждает Дмитрий. Но кто-то остался недовольным и вызвал полицию, участковые сразу составили протокол. “Я не считаю, что в этом есть неправомерное, чтобы заплатить 50 гривен и пользоваться электроэнергией и Интернетом. В тот момент, это было очень актуально”, – говорят посетители.

Штраф стражи порядка выписали за то, что Дмитрий продавал электроэнергию без лицензии. Предприниматель считал обвинения абсурдными, но и суд первой инстанции и апелляционный присудили ему штраф в семнадцать тысяч гривен. Юристы же отмечают, что для генератора с мощностью менее 5 МВт, лицензия не требуется. “Эта ситуация очень неприятная, мы понимаем, что в очень сложных временах и бизнес, и простые люди, и фрилансеры они должны где-то работать. К тому же создаются препятствия для предпринимательской деятельности, для существования граждан в состоянии войны это просто аморальный уступок”, — твердят адвокаты.

Дмитрий стал заложником ситуации, говорят юристы, потому что украинские законы не адаптированы под форс-мажоры войны. На самом же деле бизнес стал поддержкой для многих одесситов. Во время блекаутов многие предприниматели работали в убыток, потому что весь заработок сжигали на горючее для генераторов. “Я сделал то, что мог и то, что должен был сделать. У меня много отзывов от наших посетителей. "Я не остался без работы и мне было на что жить”, – говорит предприниматель.

Теперь Дмитрий собирает деньги на штраф, а затем хочет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Читайте также:

Тотальный дефицит химиотерапии для онкопациентов: больные должны прерывать лечение, что сводит к нулю лечение

Бойцы на передовой получают ранения, но и в таких условиях испытывают счастье: чему же радуются

Мир по-китайски: мировые лидеры прокомментировали предложения Пекина и назвали, чего там не хватает