В Одесской области мальчик выпал с третьего этажа: в каком он состоянии и где были родители

В Одесской области мальчик выпал с третьего этажа: в каком он состоянии и где были родители

Родителей в этот момент дома не было.

В Одесской области врачи спасают выпавшего из окна третьего этажа мальчика. Несчастный случай произошел накануне в Черноморске. Родители оставили малыша с 10-летним братиком.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пока старший играл в другой комнате, мальчик вылез на подоконник и открыл окно. Оперся рукой на москитную сетку и вместе с ней полетел вниз.

Спасло ребенка то, что на первом этаже был чердак магазина – он смягчил падение. Скорую вызвали прохожие: ребенка доставили в областную больницу. Мальчик пока в реанимации, но медики говорят – его жизни ничего не угрожает. Почему родители оставили малолетних детей в одиночестве, сейчас выясняет полиция.

В Одессе спасают жизнь 4-летнего мальчика, выпавшего из окна третьего этажа | Новости Украины

Напомним, под Ровно во время отдыха в компании женщину сбросили с балкона. В результате падения женщина получила тяжелые переломы и травмы.

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