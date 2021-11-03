В Одесской области мама-иностранка забрала заброшенного ребенка из интерната: что произошло

Это усыновление заграницу уже переросло в международный скандал.

С пролежнями и гнойной инфекцией, в заброшенном состоянии сироту Дианку мама из США забрала из интерната из Одесщины.

Это усыновление заграницу уже переросло в международный скандал. Всего за пару недель в новой семье и с лечением девочка ожила и раны зажили, а мама иностранка написала жалобы во все инстанции на детский дом, потому что переживает что и другие дети там в таком же состоянии, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 2 ноября.

Мама усыновительница из США на видео Дианки в первый день после интерната не может смотреть спокойно. Она все пролечила и раны сама лично обработала сразу. Дианке – 14 лет у нее сложная умственная отсталость и инвалидность. От нее отказались почти сразу с рождения и всю свою жизнь девочка жила в специнтернате для таких тяжелобольных детей в Одесской области. Фото Дианки впало в сердце усыновительнице из США Кристине. У женщины есть свой взрослый сын и решила свою жизнь посвятить служению детям. Она уже усыновила двух тяжелобольных детей из Украины. Дианка стала третьей.

Женщина признает, что она понимает, что дети сложные, понимает, что в интернате не хватает рук, но как опытная усыновительница она уже может сравнить и говорит, именно в Красносельском доме интернате ребенок был очень запущен.

Американка написала официальные жалобы на упущение во все украинские инстанции. Более месяца ждала ответа. Получила отписки о проведённой проверке и где их пересылают в другую службу. ТСН не дождалась официального комментария и журналисты попытались прямо под воротами получить ответы на обвинения.

В интернат ТСН не пускают из-за карантина, хотя, говорят, все проверки они прошли. Кованая ограда с позолоченными верхушками – такой снаружи интернат. Здесь находится сто сорок тяжелобольных девушек и женщин от 5 до 33 лет, среди которых 33 прикованы к постели ребенка. Само заведение имеет более полусотни гектаров территории и более сотни персонала. Заложу 40 лет, но это первый усыновленный в его истории ребенок.

Между тем – за два месяца жизни дома Дианку не узнать. Женщина рассказывает в соцсетях о малейшем прогрессе. Ребенок, который ничего не мог держать руками и не знал, что такое вода – сейчас сам просит и тянется за бутылочкой. Девочка еще проходит обследование и лечение, но кожа уже здорова. А время ребенок проводит в семейных забавах с братиком и сестренкой, тоже из Украины. Семейное тепло изменило каждого из этих усыновленных детей, но и об их родине здесь помнят.

Напомним, что ранее сообщалось, что, чтобы не мешали, в психоневрологическом интернате Кривого Рога пациентов запирают на навесной замок в комнате с телевизором.

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