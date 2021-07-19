В Одесской области морские пограничники спасли из сетей более тысячи крабов

В Одесской области морские пограничники спасли из сетей более тысячи крабов

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к браконьерству людей.

Морские пограничники в Одесской области спасли краснокнижных крабов с браконьерских ловушек.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 19 июля.

Незаконно промышляют сетками и краболовками преимущественно в Джарылгачском заливе. Здесь на мели браконьеры и забрасывают свои орудия.

С начала этого месяца пограничники спасли более тысячи трехсот крабов и сотню бычков. Всех они выпустили на свободу, а браконьеров ищут.

Новости Украины: в Одесской области пограничники спасают краснокнижных крабов от браконьеров

Напомним, в Одесской области экологи с учеными провели уникальную операцию и выпустили в реку Дунай более десять тысяч детенышей стерляди. На краснокнижных малышей возложена историческая миссия — восстановить популяцию осетровых.

Сейчас эта рыба почти уничтожена браконьерами, а ее нересту мешают многочисленные плотины на реке.

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