В Одесской области морские пограничники спасли из сетей более тысячи крабов

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к браконьерству людей.
Морские пограничники в Одесской области спасли краснокнижных крабов с браконьерских ловушек.
Об этом говорится в ТСН.Ранок. 19 июля.
Незаконно промышляют сетками и краболовками преимущественно в Джарылгачском заливе. Здесь на мели браконьеры и забрасывают свои орудия.
С начала этого месяца пограничники спасли более тысячи трехсот крабов и сотню бычков. Всех они выпустили на свободу, а браконьеров ищут.
Напомним, в Одесской области экологи с учеными провели уникальную операцию и выпустили в реку Дунай более десять тысяч детенышей стерляди. На краснокнижных малышей возложена историческая миссия — восстановить популяцию осетровых.
Сейчас эта рыба почти уничтожена браконьерами, а ее нересту мешают многочисленные плотины на реке.