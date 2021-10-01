В Одесской области мужчина стрелял по домам соседей: детали инцидента

Взять стрелка живым правоохранителям не удалось.

В селе Пужайково Одесской области мужчина с ружьем и гранатой открыл огонь по домам односельчан. Когда прибыла полиция, то продолжил стрелять по их машине. После этого забаррикадировался в соседском доме с женщиной и ребенком.

Что известно об инциденте и как освобождали заложников — в сюжете ТСН.Ранок 1 октября.

Все началось на соседней улице — около 06:00. Местный житель вышел из своего двора и начал стрелять в дома соседей. Одной двери продырявил, на другом дворе прострелил огромную дыру в заборе. В селе считают, что к таким действиям 53-летнего Михаила мог привести алкоголь. Он восемь лет назад закодировался, но месяц назад начал пить.

Думает так и его жена, с которой человек развелся. Она с тремя детьми уехала в другое село. "Мы с ним расстались. Его закодировали, но он начал пить. Я даже не знаю, где он взял оружие", — говорит женщина.

Новости Украины: мужчина с ружьем и гранатой забаррикадировался в соседском доме

Когда в село примчались полицейские, мужчина попал в одну из их машин, а затем забаррикадировался в доме на соседней улице. Там внутри была женщина с детьми. Он их долго держал в заложниках, но в ходе переговоров таки отпустил на улицу. "Правонарушитель сказал указанным гражданам: освободите, пожалуйста, дом. Я буду убивать правоохранителей. После этого он вышел на дорогу, держа в руках гранату. Обезвредили правонарушителя", — говорит начальник ГУ ЧП в Одесской области Николай Семенишин.



После этого на место вызвали вибухотхникив. Они обезвредили боевую гранату РГД. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства. В частности, и то — как у мужчины, который нигде не работал, зьяявилася оружие

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