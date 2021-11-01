В Одесской области мужчина устроил стрельбу, потому что жена спрятала выпивку

Хулигана задержала полиция.
В городе Южном мужчина стрелял из пистолета прямо на собственном дворе. Через несколько минут к стрелку наведались копы.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 1 ноября.
Выяснилось, что жена начала ругать мужа за пьянство и еще спрятала выпивку. Мужчину это разозлило, поэтому и схватился за оружие. Лишь чудом обошлось без пострадавших – жена успела выскочить из двора и побежала к соседям за помощью.
58-летний стрелок был задержан, а в его доме правоохранители обнаружили целый арсенал оружия и патронов. Незаконное обращение с оружием и боеприпасами карается лишением свободы на срок до семи лет.
“У него изъяли газовый пистолет, переработанный в травматический из которого он стрелял, боевой пистолет иностранного производства, обрез охотничьего ружья, револьвер и почти 200 патронов разного калибра. Все оружие направлено на экспертизу”, — сказал Александр Биланчук, временно исполняющий обязанности начальника сектора отдела полиции №1.
Напомним, что в Черновцах суд вынес приговор мужчине, устроившему стрельбу на свадьбе.