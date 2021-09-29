В Одесской области нашли нелегалов в фуре с тканями

Мужчины ехали к родственникам.
В порту Черноморска поймали двух сирийцев, которые незаконно попали в Украину теплоходом из Турции.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 сентября.
Полуприцеп был заполнен тканями. Среди них и спрятались нелегалы. Документов у них при себе не было. Мужчины признались, что через Украину пытались попасть к родственникам в Италию.
Мигранты также рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро за такое путешествие.
Сейчас открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Харькове пятеро иностранцев-нелегалов устроились на работу в службу доставки еды.