В Одесской области нашли нелегалов в фуре с тканями

В Одесской области нашли нелегалов в фуре с тканями

Мужчины ехали к родственникам.

В порту Черноморска поймали двух сирийцев, которые незаконно попали в Украину теплоходом из Турции.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 сентября.

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Полуприцеп был заполнен тканями. Среди них и спрятались нелегалы. Документов у них при себе не было. Мужчины признались, что через Украину пытались попасть к родственникам в Италию.

Мигранты также рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро за такое путешествие.

Сейчас открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Продолжаются следственные действия.

Новости Украины: в порту Черноморска обнаружили двух сирийцев, которые незаконно попали в страну

Напомним, в Харькове пятеро иностранцев-нелегалов устроились на работу в службу доставки еды.

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