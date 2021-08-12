В Одесской области обещают щедрые награды за вакцинацию против COVID-19

В Одесской области обещают щедрые награды за вакцинацию против COVID-19

Община, которая вакцинирует больше жителей, получит 20 миллионов гривен.

В Одесской области обещают щедрые награды за вакцинацию против COVID-19. О такой инициативе заявила директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 12 августа.

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Награждать будут территориальные общины, в которых вакцинируют наибольшее количество населения. Призовых мест — три. Старт соревнований уже состоялся.

Община, которая вакцинирует больше жителей, получит 20 миллионов гривен. За второе место — 10 миллионов, а третье — 5. Борьба будет продолжаться до 15 сентября.

Напомним, вакцинация против COVID-19 в Украине является добровольной. Минздрав и ВОЗ рекомендуют сделать прививку против COVID-19 для того, чтобы защитить свою жизнь и здоровье, а также ваших близких, которые могут быть в группе риска. Министерство здравоохранения будет рассматривать ослабление ограничений для вакцинированного населения в случае возможной вспышки COVID-19 и введение локдауна.

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