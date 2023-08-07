В Одесской области обвал заживо похоронил 10-летнего мальчика:все, что известно о трагедии

Через несколько часов после оползня в нескольких метрах от места трагедии пляж снова заполнен отдыхающих с детьми.

В Одесской области во время обвала утеса на диком пляже погиб 10-летний мальчик. Прибывшие по вызову медики со спасателями не успели спасти ребенка — мальчика засыпало землей. Полиция расследует дело по двум статьям.

Почему произошла трагедия и можно ли ее предотвратить выяснял корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Трагедия произошла в деревне Фонтанка, которая всего в 3 километрах от Одессы, где берег возвышается над морем. Волны здесь методически подтачивают глиняные склоны и оползни в деревне случаются уже не в первый раз. Несмотря на запрет купания и контроль на официальных пляжах, люди едут на дикие склоны, игнорируя опасность.

В Одесской области во время обвала утеса на диком пляже погиб 10-летний мальчик.

На этот раз в опасности оказались 2 семьи из спального района Одессы.



Утренний ветер поднимал на море огромные волны. Они доходили сюда до середины пляжа и отдыхавшие здесь люди отошли ближе к холму. В какой-то момент услышали мощный звук и большая часть земли просто обрушилась сюда.



Евгений загорал рядом с местом, где произошел оползень. Муж говорит, только услышал звук похожий на взрыв, как его с подругой объяло облако пыли. Когда он рассеялся и увидел, что произошло, то вместе с другими отдыхающими бросился на помощь. Откапывали людей деревянными палками, зонтиками от солнца и просто голыми руками.

В Одесской области во время обвала утеса на диком пляже погиб 10-летний мальчик.

"Начали люди кричать, что там есть кто под завалами, я подбежал мы начали разбрасывать и увидели первого парня", — рассказывает отдыхающий Евгений Скульниченко.



Через 15 минут приехали спасатели и кинолог с собакой. Как впоследствии рассказали в полиции, на этом месте перед оползнем отдыхали 2 семьи с тремя детьми. После обвала двум из них и взрослым удалось выбраться из-под обломков. А вот десятилетний мальчик остался под завалами из-за тяжелых травм.

"Он у камня лежал и как раз на него упало. Он еще какие-то признаки жизни давал, но уже все", — вспоминает очевидец.



Не могли спасти ребенка и прибывшие медики на место трагедии. Несмотря на это, уже через несколько часов после оползня в метрах от него уже снова было полно отдыхающих с детьми. Говорят, не боятся ни мин, которые море регулярно приносит на одесское побережье, ни высящиеся над головами камни.



Ужасно. Действительно страшно. Но сидим. Ну, это мой ребенок, который мне Бог дал и за который я готов отдать… я буду стоять сам подпирать руками", - говорит один из отдыхающих.

В Одесской области во время обвала утеса на диком пляже погиб 10-летний мальчик.



Все обстоятельства трагедии выясняется полицией. Чтобы предупредить людей об опасности, стражи порядка огородили подход к месту гибели ребенка предупредительной лентой. Правда, признаются – продержится она недолго.

Смерть ребенка на отдыхе - в Одесской области обвал заживо похоронил 10-летнего мальчика

Напомним, в Одесской области на побережье в селе Фонтанка 6 августа обрушился склон. Людей засыпало песком, погиб мальчик.

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