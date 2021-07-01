В Одесской области провели уникальное зарыбление Дуная: подробности

В реку выпустили десять тысяч детенышей краснокнижной стерляди.

В Одесской области экологи с учеными провели уникальную операцию и выпустили в реку Дунай более десяти тысяч детенышей стерляди. На краснокнижных малышей возложена историческая миссия — восстановить популяцию осетровых.

Сейчас эта рыба почти уничтожена браконьерами, а ее нересту мешают многочисленные плотины на реке, говорится 30 июня в сюжете ТСН 19:30.

Зарыбление осетровыми произошло на острове Катенька. "Этот пляж, который очень пологий и хорошо уходит к основному руслу реки, он позволяет рыбе постепенно адаптироваться и наиболее успешно перейти к вольному существованию", — объясняет Сергей Бушуев, старший научный сотрудник Института морской биологии.



Весом от трех до пяти граммов, стерлядь привезли в специальных кислородных мешках с водой. Эта рыба имеет общий генетический код с той, что жила в этих водах сотни лет назад. Ученые даже проводили ДНК экспертизу, чтобы сравнить стерлядь с образцами осетровых, выловленных в Дунае в разные годы.



"Она лучше всего подходит, она не угрожает местным особям и соответственно лучше приживется. Есть видимые визуальные метки, и по возврату этих меток можно понимать, насколько прижилась рыбка", — указывает Инна Гоч, координатор направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина.

ТСН.ua

"Им очень нравится. Если вы подойдете ближе, вы увидите, что малечек, в первый раз увидя дикую природу, среду, он сначала пузиком протрётся по дну, один раз в жизни, потом он развернётся и уйдет навсегда на глубину", — добавляет Владимир Осипчук, директор Одесского осетринницкого комплекса.

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Течение сразу несет мальков ближе к морю в самое сердце биосферного заповедника. Там рыба будет размножаться. За ее жизнью внимательно будут наблюдать ученые, а главное — они будут оберегать от браконьеров.



"Мы имеем наиболее достоверные данные о реальном состоянии осетровых. Мы запретили две недели назад ниже по течению на устье Прямом и напротив Вилково вылов сельдевыми сетками, потому что был большой прилов молодой севрюги", — говорит Александр Волошкевич, директор Дунайского биосферного заповедника.



Операция по восстановлению осетровых на украинской части Дуная может будет очень удачной, говорят экологи.

Расстояние до ближайшей плотины гидтроелектростанции — около девятисот километров, поэтому краснокнижным рыбам хватит места для прохода на нерест. Поэтому зарыбление осетровыми с местным генетическим кодом планируют проводить и в дальнейшем, пока не спасут эту рыбу от риска полного исчезновения.

Новости Украины: в Одесской области экологи провели уникальное зарыбление Дуная

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