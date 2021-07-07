В Одесской области проверяют документы, а на трассы выехала бронетехника: что случилось

В области три дня будут проходить антитеррористические учения.
В Одесской области — антитеррористические учения. Контрдиверсионные маневры на юге области продлятся три дня.
Об этом говорится в ТСН.Ранок. 7 июля.
На некоторых территориях СБУ внедрила особый режим. Именно когда в Черном море проходит активная фаза международных учений "Си Бриз 2021". СБУ поддерживает безопасность участников на суше.
На основные трассы выехала бронетехника, появились блокпосты. Местных жителей предупредили, что в эти дни могут ограничивать движение транспорта, проверять документы.
Также просят информировать о подозрительных лицах или появлении дронов в небе у стратегических объектов.
Напомним, ранее СБУ проводила в Одесской области масштабные антитеррористические учения. Спецназовцы отрабатывали алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам.