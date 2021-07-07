В Одесской области проверяют документы, а на трассы выехала бронетехника: что случилось

В Одесской области проверяют документы, а на трассы выехала бронетехника: что случилось

В области три дня будут проходить антитеррористические учения.

В Одесской области — антитеррористические учения. Контрдиверсионные маневры на юге области продлятся три дня.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 7 июля.

На некоторых территориях СБУ внедрила особый режим. Именно когда в Черном море проходит активная фаза международных учений "Си Бриз 2021". СБУ поддерживает безопасность участников на суше.

На основные трассы выехала бронетехника, появились блокпосты. Местных жителей предупредили, что в эти дни могут ограничивать движение транспорта, проверять документы.

Также просят информировать о подозрительных лицах или появлении дронов в небе у стратегических объектов.

Новости Украины: в Одесской области начались антитеррористические учения

Напомним, ранее СБУ проводила в Одесской области масштабные антитеррористические учения. Спецназовцы отрабатывали алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам.

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