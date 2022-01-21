В Одесской области снова горел камыш: кто и зачем поджигает

Экологи заявляют о значительном вреде экосистемы.
В Одесской области снова горел камыш. На этот раз вспыхнуло в Раздельнянском районе.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 21 января.
Пока гасили – успело выгореть полтора гектара. Спасатели отмечают: несмотря на зимний сезон, с начала этого года произошло рекордное количество возгораний в плавнях и камышах. Спасатели выезжали на вызовы уже полсотни раз.
Самые большие пожары произошли в прошлые выходные – тогда горели Нижнеднестровский национальный природный парк и Дунайский биосферный заповедник.
Экологи заявляют о значительном вреде экосистемы. И подозревают, что камыши поджигают умышленно. Однако спасатели предполагают, что это все же человеческая неосторожность.
“Самой распространенной причиной таких пожаров является именно человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем. Такие пожары наносят значительный ущерб экологии, не говоря о живых организмах, страдающих огнем”, — сказала Марина Мартыненко, спикер ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Как сообщалось ранее, в Запорожской области произошел пожар на острове Хортица. Выгорело 10 га территории соснового леса вблизи станции Сечь и балки Генералка на Хортице.
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