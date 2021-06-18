В Одесской области трое маленьких братьев получили ожоги во время растопки печи

Детей охватила огненная туча после того, как они перевернули бутылку с бензином.

Трое детей получили тяжелые ожоги во время растопки печи в Одесской области.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Их отец оставил в коридоре бутылку с бензином, которую ребята перевернули. Когда мужчина собирался подбросить дров в печь, чтобы согреть воду для мытья малых, испарения топлива вспыхнули и дети оказались в огненном облаке.

Младшему из них полтора года, старшему — 4. Отец погасил пламя и вынес сыновей на улицу, но они успели испытать ожогов 1 и 2 степени. Медики оценивают их состояние как тяжелое, в больнице дети проведут не менее месяца.

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