В Одесской области в аварии погибла мама пяти детей, за жизнь еще одной женщины борются врачи

В Одесской области в аварии погибла мама пяти детей, за жизнь еще одной женщины борются врачи

В селе для осиротевших детей собирают помощь.

Смертельный рейс в Одесской области: там в автобус сообщением Одесса-Холодная Балка на полной скорости врезалась фура. 9 пассажиров получили травмы. Пятеро пострадавших до сих пор в больнице, за жизнь одной женщины борются врачи. Еще двое, что были на задних сиденьях, погибли.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

До конечной остановки — села Холодная Балка — автобус не доехал меньше километра. Поворот с киевской трассы до населенного пункта должен был быть через минуту. У заправки водитель высадил пассажира, закрыл дверь и начал движение, как сзади на скорости в него врезалась фура.

«Позади него грузовой автомобиль, который ехал, водитель заснул за рулем, потерял контроль над управлением и допустил столкновение такое», — рассказывает коллега водителя маршрутки Алексей Чабаненко.

Коллеги маршрутчика говорят, что на месте аварии водитель фуры якобы сам признался, что заснул.

Во время аварии в салоне автобуса было полно людей. Удар был такой силы, что они вылетели на дорогу. Девять получили травмы. А у двоих, сидевших на задних сиденьях, шанса выжить не было, они погибли на месте.

Это 40-летний мужчина и 35-летняя женщина. У нее дома остались пятеро детей, все несовершеннолетние. Сейчас сироты. Их отец умер еще пять лет назад. У детей осталась только бабушка.

Сейчас всем селом собирают средства в помощь семьям погибших и пострадавших. В больницах Одессы до сих пор лежат пятеро пассажиров. Среди них несовершеннолетний парень, у него тяжелая травма руки. За жизнь одной женщины сейчас борются врачи.

Новости Украины: пять пассажиров автобуса, в который въехала фура, до сих пор находятся в больнице

«Она с переломом костей таза и переломом нижней левой конечности, вторая пациентка госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии с переломом костей носа, и была еще пациентка, которая была госпитализирована в травматологию с травмой правой стопы», — говорят в больнице.

Водителя фуры задержали. Сейчас полиция опрашивает водителя автобуса, он не пострадал, но вроде остановился в неположенном месте, не на остановке. На телефонные звонки мужчина не отвечает, после аварии на работу не выходит. Место, где он остановился, действительно опасно, говорят его коллеги. «Там получается заезд на заправку, там опасное место, там вообще нет остановки, неосвещенное место. С той стороны, где заправка, там освещено, а с этой стороны - нет», — утверждает водитель Владимир.

По факту аварии открыли производство и назначили ряд экспертиз, чтобы понять — маршрутка остановилась на обочине, или на полосе движения. Следователи выясняют, действительно ли водитель грузовика уснул и поэтому не заметил препятствие.

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