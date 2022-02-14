В Одесской области водитель на скорости сбил маму с младенцем в коляске (фото)

В Одесской области водитель на скорости сбил маму с младенцем в коляске (фото)

За рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения.

В селе Нерубайское, в переулке Курортном, внедорожник сбил молодую маму с младенцем в коляске.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 14 февраля.

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18-летняя мама с полуторамесячной дочерью в коляске шла по обочинам в довольно темном переулке, когда на скорости в них врезалась машина.

По словам очевидцев, из-за руля вышел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Полиция устанавливает количество алкоголя в крови. Маму с ребенком забрала "скорая".

В поселке Нерубайское внедорожник сбил молодую женщину с младенцем в коляске | Новости Украины

Напомним, в городе Дубно Ровенской области водитель сбил 10-месячного мальчика, которого мама везла по пешеходному переходу. В результате удара коляска с малышом улетела на несколько метров и опрокинулась. Ребенка с травмой головы забрала "скорая".

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