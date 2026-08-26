Протест жителей села в Одесской области / © ТСН

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Протест в Одесской области: там крестьяне перекрыли межрайонную трассу — требуют сохранить в селе детский сад и начальную школу.

Чиновники хотят закрыть оба учреждения, поскольку убежище, где дети укрываются во время тревог, якобы не соответствует установленным нормам. Хотя недавно община потратила на модернизацию этого убежища более трёх миллионов гривен. Теперь чиновники заявляют: ежедневно придется возить детей от яслей до четвертого класса в райцентр.

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Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

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Угроза со стороны вражеских дронов на дорогах и требование об установке детских автокресел

На полчаса движение на межрайонной трассе полностью останавливается. Люди пропускают только военные автомобили и машины скорой помощи. На плакатах протестующих — их категорические требования: они выступают против закрытия местной школы.

С нового учебного года районные власти планируют закрыть начальную школу и детский сад, расположенные в одном здании в селе Каиры. Вместо этого родителям предлагают ежедневно возить детей в соседнее село Курисово — это несколько километров в одну сторону.

Родители же очень боятся: если прозвучит воздушная тревога и появится российский дрон, дети, едущие в школьном автобусе, могут стать прямыми целями противника.

«До детского сада от нас четыре километра. И вот вдруг возникла проблема: родители из Курисова забирают детей из детского сада по пять раз в день. А как мы будем их забирать по пять раз в день?» — сетует бабушка воспитанников Светлана Малярчук.

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А ещё в школьный автобус, по словам родителей, помимо учеников младших классов, чиновники хотят посадить и совсем маленьких воспитанников детского сада.

Протест в селе / © ТСН

«Говорили, что автобус переоборудован, но мы не видели переоборудованного автобуса! Говорят, там есть ремни для детей, но для совсем маленьких детей нужны специальные автокресла», — отмечает многодетная мать Елена Гунько.

Модульное хранилище против «подземных нор» и лягушки в подвале

Чиновники решили закрыть оба учреждения из-за убежища в Каирах, куда во время звука сирен уводят детей. Это модульное убежище обошлось общине в более чем три миллиона гривен: здесь оборудованы вентиляция и современные отдельные туалеты. Единственный недостаток — оно расположено не под землей.

«Чиновников не устраивает, что наше убежище не соответствует требованиям. Согласно действующим стандартам, убежище теперь должно находиться под землей… Нам сказали, что для строительства нового подземного убежища потребуется 24 миллиона гривен. Таких денег у общины нет», — объясняет учительница начальных классов Татьяна Данилюк.

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Насколько лучше и безопаснее убежище в Курисовском лицее, куда планируют перевести детей, родители из Каиров ездили проверять лично. Увиденное их потрясло: в подвале царит сырость, слышен резкий запах плесени, вода течет прямо с потолка, а на полу сидят лягушки.

«Как должен работать этот туалет, я не понимаю — кабинки вообще без дверей! Чувствуете запах плесени? Нет? Не чувствуете? А ведь все остальные чувствуют! Вот здесь, например, вообще сыро, вот здесь капает из труб, течет с потолка, смотрите — капает и течет!» — возмущаются родители во время осмотра.

Директор Курисовского лицея в телефонном разговоре признает: проблемы действительно есть, но считает, что их преувеличивают. Утверждает, что укрытие несколько лет подряд успешно проходило все необходимые проверки.

«У нас была проверка, приезжали сотрудники ГСЧС, Госпродпотребслужбы — никаких особых претензий не было. А после этого мы выясняем, то ли канализационная труба, то ли водопроводная лопнула… Это же подвальное помещение, служащее укрытием, и, конечно, может, и та лягушка почувствовала прохладу — они же открыты, так что, возможно, какая-то лягушка и залезла», — комментирует директор Курисовского лицея Вера Циня.

Опыт предыдущих закрытий и позиция ОВА

Впрочем, в селе убеждены: непригодное укрытие — это лишь удобный повод для оптимизации и закрытия учреждения.

«Их цель — закрыть нашу школу, наш детский сад и всё! Нас, родителей, пугают, что вызовут социальную службу, если мы не отпустим ребёнка в Курисово… Как так? Что это такое?» — возмущается мать ребёнка Марина Захарченко.

«У нас уже есть горький опыт, когда закрыли нашу старшую школу, в которую ходили почти 60 детей. Люди подали в суд, выиграли дело, но школу так и не восстановили», — напоминает учительница Татьяна Данилюк.

Чиновники так и не явились на акцию к родителям-протестующим. Однако глава областного управления образования на своей странице в социальной сети опубликовал официальную позицию: строить новое укрытие для учебного заведения в Каирах, где обучаются и воспитываются всего 18 детей, за счет областного бюджета невозможно.

«Никто не лишает Курисовскую общину права сохранить учебное заведение в Каирах. Если община считает необходимым его содержать — это её решение. Но тогда она должна обеспечить там полный комплекс условий для обучения. Прежде всего — безопасное укрытие, соответствующее требованиям ГСЧС», — заявил директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

Борьба за школу и детский сад в Каирах продолжается с начала года. Чиновники якобы рассматривали возможность переоборудовать имеющееся укрытие, однако в итоге так ничего и не сделали.

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