В Одесской области выращивают хлопчатник для пороха: как "белое золото" может изменить Украину

Растение хлопчатник. / © Фото из открытых источников

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На юге Украины, в Бессарабии, на открытом грунте рядом с гранатом, инжиром, миндалем и оливками — цветет хлопчатник. Эта теплолюбивая культура родом из Центральной Америки не просто прижилась — она может изменить аграрную и оборонную политику страны.

Детали в сюжете "ТСН. Неделя".

По словам агронома Николая Жечева, климат в регионе стремительно меняется:

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"У нас уже больше климат не субтропический, как раньше считалось, а он уже более тропический. Мы уже реально на одном уровне с Казахстаном, с Узбекистаном по количеству осадков в год".

Ученый Александр Мельник из Украинского института экспертизы сортов растений фиксирует на юге Украины рекордные температуры - до 50-57 ° C на поверхности почвы.

Хлопчатник – универсальное растение. Волокна уходят на ткани, вату, картон и даже лакокрасочную продукцию. Семена дают ценное масло для пищевой и косметической промышленности, а стебли – питательный корм для животных. Но самое ценное – из хлопчатобумажной целлюлозы производят нитроцеллюлозу, которая является основой для пороха.

"Военным нужны качественные порохи. Дефицит действительно существует. Стоимость производимых у нас боеприпасов 155 мм в 4 раза ниже, чем за рубежом", - говорит Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

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Каждый день украинские артиллеристы используют до 7 тысяч снарядов. И каждый из них нуждается в 12 кг пороха. В мире разворачивают новые производства, и хлопчатник может дать Украине стратегическое преимущество – как в сельском хозяйстве, так и в обороне.

Дефицит пороха – глобальная проблема. Мир стоит в очереди за сырьем, а крупнейшие производители — страны-лидеры по выращиванию хлопчатника. Первое место – за Китаем. Если бы у Украины была стабильный доступ к мировым поставщикам сырья, производство отечественных боеприпасов могло бы вырасти в разы. Но пока государство борется за каждый килограмм пороха, агросектор решил действовать.

"Когда я услышала, что на ближайшие 5 лет наш враг уже выкупил сырье, а я работаю в агросекторе... С изменением климата хлопчатник - это наше будущее", - объясняет общественный деятель Алла Стоянова.

В Украине стартовал аграрный эксперимент: хлопчатник возвращают на юг — в степи Бессарабии. Агроном Николай Жечев показывает первые успехи:

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"Раз, два, три, четыре, пять листочков - он сейчас очень быстро уйдет. Когда температура стабилизируется и мы подживим его, будет стартовать и через две недели будет уже таковым".

Два года назад о хлопчатнике знали разве что из учебников. А старшие жители, как бессарабская болгарка из села, до сих пор помнят, как в детстве собирали памук в огромные мешки для колхоза:

"Привязывали мешки, как фартуки, и собирали из коробочек. Оно же нелегкое - мешки были почти до земли", - вспоминает она.

Перед Второй мировой войной в Украине выращивали хлопчатник на 260 тыс. га, а после – почти на полмиллиона. И в 1956 году эту культуру полностью убрали. Причина — нехватка рабочих рук и заселенность юга. Советские власти перенесли плантации в Среднюю Азию.

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"Эта культура нуждалась в много рабочей силе. А юг Украины и Крым тогда были мало заселены. Хлопок перебросили в Среднюю Азию", - объясняет директор Института экспертизы сортов растений Сергей Мельник.

Теперь хлопчатник возвращается благодаря изменению климата и войне. Украина уже зарегистрировала два импортных сорта, в том числе американские и европейские. Поля постоянно исследуются – по температуре, грунту, влажности.

"Это поле экспериментальное. Ученые здесь 24/7, чтобы дать ответ на стратегический вопрос: может ли эта культура дать нам качественное сырье", - рассказывает автор сюжета.

И первые результаты обнадеживающие. Прошлогодние коробочки – раскрылись. Кусты обильные. Урожайность – 2,5 тонны с гектара. В Китае – 3. Как для первого года – это успех. Волокно — высокое качество, пригодное для разных отраслей.

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"Качество волокна соответствует стандартам. Может широко использоваться в текстиле, промышленности, фармацевтике", - подтверждает Мельник.

Площади посева растут. В проект присоединился даже винодел и бывший министр Иван Плачков:

"У нас уникальная земля и потенциал. Мы должны максимально его использовать".

Но работать с хлопчатником пока приходится вручную — ни техники, ни гербицидов, ни инфраструктуры. В борьбе с сорняками используют "сапазин" - народную сапу.

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Украина только в начале этого аграрного прорыва. Но каждый мешок "памуку", выращенный дома, - это меньше зависимости, больше оружия и еще один шаг к экономической и военной самостоятельности.

Строить предприятия по переработке хлопка во время войны – дело рискованное. Но в правительстве убеждены: у этой культуры большой потенциал для южных областей Украины. И первые шаги государство уже делает – аграриям компенсируют 10 тысяч гривен за каждый гектар посевов.

"Эксперимент, который мы провели, показывает: да, хлопчатник на украинских полях может расти с хорошей урожайностью, хорошими показателями и рентабельностью", - заявил министр аграрной политики.

Пока что о промышленных масштабах говорить рано. Большинство фермеров относится к новой культуре осторожно, как это обычно бывает со всеми агро-новинками.

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"Когда рапс никто не хотел сеять. Но когда появилась экономика, финансовая выгода - уже не остановить. Так будет и с хлопчатником", - уверен директор Института экспертизы сортов растений Сергей Мельник.

Расчеты свидетельствуют: Украине нужно всего 20 тысяч тонн хлопка, чтобы обеспечить оборонные нужды от одежды до пороха. И, по мнению аграриев, эта цель вполне достижима.

"Я настроена только вперед! Я верю, что мы дойдем до промышленных площадей. Поэтому считаю: хлопчатнику в Украине быть!", - говорит аграрийка и активистка Алла Стоянова.

Хлопок больше, чем экзотика. В условиях войны он может стать сырьем для экономической, оборонной и стратегической независимости.

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