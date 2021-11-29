В одесской школе назвали причины обрушения штукатурки с потолка

В заведении создана комиссия, которая обследует остальные помещения

В одной из одесских школ в кабинете информатики на парты обрушились большие куски штукатурки. Это произошло во время перерыва, потому ни учитель, ни ученики не пострадали.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Последствия падения были сняты старшеклассниками. Их перевели на урок в другой кабинет, детей не эвакуировали, учебный процесс не останавливали. Причины отслоения штукатурки выясняют эксперты, в то же время в самой школе предполагают: она не выдержала вибрации. Этажом выше в этот момент как раз бегали ученики средних классов, и грохот был немалый.

«Учреждение образования 34 года строительства, соответственно вероятно и это повлияло на состояние потолка, но никаких признаков того, что он упадет, в заведении не было. Сегодня наша комиссия снова проводит обследование», — отметила директор школы №111 Ирина Чубенко.

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